Россия введет дополнительные импортные пошлины на американские товары
Россия вводит дополнительные импортные пошлины на ряд товаров из США, заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин.
По его словам, эти действия послужат ответом на защитные меры Америки по стали и алюминию, сообщает «Интерфакс».
Введение пошлин коснется лишь продукции, аналоги которой есть на российском рынке, подчеркнул министр.
Список американских товаров, которые обложат дополнительным налогом, Минэкономразвития сформирует в ближайшие дни.
Президент США Дональд Трамп в начале марта объявил о введении импортных пошлин в 25% на поставки стали и 10% — на поставки алюминия. Американский лидер заявил, что указ нацелен на поддержку американских производителей.
В апреле сообщалось, что Россия обратилась во Всемирную торговую организацию с просьбой провести консультации с Вашингтоном по вопросу новых пошлин США на сталь и алюминий.