Прямой эфир

ЕС введет пошлины на товары из США с начала июля

0
Фото: TASS/DPA/Wiktor Dabkowski
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Еврокомиссия (ЕК) приняла решение о введении новых пошлин на американские импортные товары в ответ на тарифы США на сталь и алюминий. Они начнут действовать в начале июля.

В ЕК отметили, что решение совета еврокомиссаров довели до сведения Всемирной торговой организации (ВТО). В заявлении указывается, что меры полностью соответствуют правилам ВТО и позволят покрыть ущерб ЕС от пошлин США в размере 64 млрд, сообщает ТАСС.

На чистую воду
Полтысячи американцев, наверстывающие упущенное французы и соглашения на 2,365 трлн — об итогах ПМЭФ-2018

Еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем отметила, что ЕС дал Вашингтону «взвешенный и соразмерный ответ» на введение незаконных пошлин.

«Мы сожалеем, что Соединенные Штаты не оставили нам другого выбора, кроме как защитить интересы ЕС», — резюмировала еврокомиссар.

С 1 июня 2018 года США ввели пошлины на импорт стали и алюминия из стран Евросоюза, а также Мексики и Канады. Вашингтон указывал, что данная мера призвана поддержать американских производителей. Пошлина на сталь и алюминий составят 25% и 10% соответственно.

Вашингтон подвергли критике власти многих ведущих европейских государств, в том числе Германии и Великобритании. Лондон призвал США снять пошлины с «близких союзников».

В США, несмотря на реакцию европейских государств, уверены, что это не скажется на отношениях со странами ЕС. Глава американского министерства торговли Уилбур Росс заявил, что «все это переживут со временем».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Мексиканские пошлины обойдутся США примерно в $3 млрд
Мексика ввела пошлины на импорт стали и сельхозпродукции из США

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017