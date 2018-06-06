ЕС введет пошлины на товары из США с начала июля

Еврокомиссия (ЕК) приняла решение о введении новых пошлин на американские импортные товары в ответ на тарифы США на сталь и алюминий. Они начнут действовать в начале июля.

В ЕК отметили, что решение совета еврокомиссаров довели до сведения Всемирной торговой организации (ВТО). В заявлении указывается, что меры полностью соответствуют правилам ВТО и позволят покрыть ущерб ЕС от пошлин США в размере 64 млрд, сообщает ТАСС.

Еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем отметила, что ЕС дал Вашингтону «взвешенный и соразмерный ответ» на введение незаконных пошлин.

«Мы сожалеем, что Соединенные Штаты не оставили нам другого выбора, кроме как защитить интересы ЕС», — резюмировала еврокомиссар.

С 1 июня 2018 года США ввели пошлины на импорт стали и алюминия из стран Евросоюза, а также Мексики и Канады. Вашингтон указывал, что данная мера призвана поддержать американских производителей. Пошлина на сталь и алюминий составят 25% и 10% соответственно.

Вашингтон подвергли критике власти многих ведущих европейских государств, в том числе Германии и Великобритании. Лондон призвал США снять пошлины с «близких союзников».

В США, несмотря на реакцию европейских государств, уверены, что это не скажется на отношениях со странами ЕС. Глава американского министерства торговли Уилбур Росс заявил, что «все это переживут со временем».