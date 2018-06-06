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Мексиканские пошлины обойдутся США примерно в $3 млрд

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Фото: REUTERS/Henry Romero
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Введенные властями Мексики пошлины на ряд товаров из США обойдутся экспортерам приблизительно в $3 млрд. Об этом сообщил министр экономики Мексики Ильдефонсо Гуахардо.

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По его словам, данная сумма — это цена воздействия, которая равна ущербу от принятых в начале месяца в США пошлин на стальную и алюминиевую продукцию, сообщает ТАСС.

5 июня стало известно, что правительство Мексики объявило о введении таможенных пошлин в размере от 15% до 25% на импорт стали и некоторых сельскохозяйственных товаров из США.

Торговые пошлины на импорт свинины, яблок и картофеля из США составили 20%. Тариф для различных видов сыров и бурбона (американского кукурузного виски. — Ред.) установлен на уровне 20–25%.

США с 1 июня ввели пошлины на импорт стали и алюминия из стран Европейского союза, а также Канады и Мексики. Помимо этого, Белый дом объявил о введении таможенных пошлин в размере 25% на товары из Китая. Трамп объяснил такие действия поддержкой американских производителей, в том числе при реализации импортных автомобилей

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