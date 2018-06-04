Мэй заявила Трампу о разочаровании его решением по поводу пошлин на сталь

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в телефонном разговоре 4 июня с президентом США Дональдом Трампом назвала решение Вашингтона ввести импортные пошлины на сталь и алюминий «несправедливым и глубоко разочаровывающим».

По словам представителя Мэй, 30-минутный телефонный разговор был «конструктивным». Он отметил, что лидеры двух стран намерены продолжить обсуждение темы в ходе саммита «большой семерки» в Канаде 8–9 июня, сообщает Independent.

Он добавил, что Мэй также подчеркнула, что «США, Великобритания и ЕС являются близкими союзниками, и мы (Великобритания. — Ред.) признаем важность и ценность открытой и справедливой торговли во всем мире».

США с 1 июня ввели пошлины на импорт стали и алюминия из стран Европейского союза, а также Канады и Мексики. Помимо этого, Белый дом объявил о введении таможенных пошлин в размере 25% на товары из Китая. Трамп объяснил такие действия поддержкой американских производителей, в том числе при реализации импортных автомобилей.