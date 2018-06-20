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МЭР оценило ответные меры РФ в отношении товаров из США в $93 млн

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Министерство экономического развития (МЭР) России оценивает ответные ограничения в отношении товаров из США в $93 млн. В ведомстве отметили, что это их стоимость на первом этапе, сообщает «Интерфакс».

Максимальная сумма ограничений может достигнуть $536,6 млн.

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«$537,6 млн — это сумма, в пределах которой мы имеем право ввести балансирующие меры. На первом этапе она меньше — около $93 млн. Эти суммы считаются как суммы дополнительных таможенных пошлин», — пояснили в ведомстве.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Орешкин объявил о том, что Россия вводит дополнительные импортные пошлины на ряд товаров из Соединенных Штатов. При этом из данного списка исключены лекарства. Новые пошлины коснутся только продукции, которая есть на российском рынке.

Эти действия послужат ответом на введение Америкой импортных пошлин на поставки стали и алюминия, заявил Орешкин. Соответствующий список будет сформирован в ближайшие дни, пообещали в министерстве.

Россия осудила новый указ президента США Дональда Трампа о введении пошлин и обратилась во Всемирную торговую организацию с просьбой инициировать консультации с Вашингтоном по этому вопросу.

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