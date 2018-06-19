Минэкономразвития учтет в новом макропрогнозе налоговые меры правительства

Министерство экономического развития учтет в новом макропрогнозе на ближайшие шесть лет бюджетно-налоговые меры правительства, заявил глава ведомства Максим Орешкин. По его словам, также будет принята во внимание ситуация на внешних рынках, в частности торговые войны, укрепление доллара и изменения курсов валют.

«Был объявлен целый пакет мер правительства, сейчас мы как раз занимаемся тем, чтобы учесть его влияние на показатели, на инфляционную динамику, на темпы экономического роста», — приводит слова министра «РИА Новости».

16 июня премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение, которым законопроект о повышении налога на добавленную стоимость (НДС) с 18% до 20% вносится в Госдуму. Кроме того, правительство предлагает закрепить действующий тариф страховых взносов в государственные внебюджетные фонды на уровне 30% на постоянной основе.