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Медведев внес в Госдуму законопроект о повышении НДС до 20%

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Фото: РИА Новости/Дмитрий Астахов
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Глава российского правительства Дмитрий Медведев подписал распоряжение, которым законопроект о повышении налога на добавленную стоимость (НДС) до 20% вносится в Государственную думу.

Об этом в субботу, 16 июня, сообщила пресс-служба правительства. Речь также идет о проектах законов об изменениях в законодательстве о налогах и сборах.

«Законопроектами предусматривается повышение базовой ставки НДС с 18 до 20%; снижение совокупного тарифа страховых взносов в государственные внебюджетные фонды с 34 до 30%; сохранение права на вычет сумм НДС, уплаченных при приобретении товаров, работ, услуг за счет субсидий или бюджетных инвестиций, для организаций автомобильной промышленности на период до 1 января 2019 года», — указано в сообщении.

Повышение НДС до 20% принесет бюджету дополнительные доходы в размере 620 млрд рублей начиная уже со следующего года, говорится в проекте закона, разработанного Минфином.

В четверг, 14 июня, премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что правительство РФ предложило повысить ставку НДС с 18 до 20%. 

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