Ставка налога на добавленную стоимость вырастет до 20%

Российское правительство выступило с инициативой повышения налога на добавленную стоимость (НДС) с 18% до 20%.

«Будет изменена ставка налога на добавленную стоимость, сейчас базовая ставка НДС 18%, предлагается сделать ее 20%», — сказал глава правительства Дмитрий Медведев на заседании кабинета министров. По словам премьера, предполагается, что льготы по НДС на основные социально значимые услуги и товары будут сохранены.

Речь в данном случае идет о пониженных ставках на продукты питания, медицинские и детские товары. По словам Медведева, нулевые ставки будут действовать на внутренние воздушные перевозки между регионами.

Сколько принесет повышение НДС?

Вице–премьер и министр финансов Антон Силуанов заявил, что дополнительные доходы от повышения ставки НДС составят более 600 млрд рублей ежегодно. Средства станут основными источниками финансирования стратегических задач развития страны и национальных целей. При этом, как отметил министр, повышение НДС не окажет влияния на политике ЦБ по ключевой ставке, а инфляция после повышения вырастет до 4%.

По оценкам Минфина, добавил глава ведомства, льготное и ускоренное возмещение НДС принесет предпринимателям порядка 100 миллиардов рублей ежегодно.

Как менялся НДС

Ставка налога на добавленную стоимость в 18% просуществовала в России 15 лет. Максимальной она была в 1992 году и составляла тогда рекордные 28%. Затем власти страны понизили ее до 20%, а с 2004-года она составляла 18%. С повышением НДС вернется на уровень 2003 года.

Что думают по этому вопросу в Счетной палате?

Руководитель Счетной палаты Алексей Кудрин уже отметил, что повышение базовой ставки НДС является неизбежным в текущих условиях. По его словам. одной из причин повышения стало снижение доходов государства. При этом доля нефтяной экономики в общей экономики страны снижается и быстро развиваются транспорт, связь, услуги.

Ставка НДС в мире

В настоящее время ставка НДС на уровне 20% действует в Великобритании и Франции, в Италии она составляет 22 %. Власти ФРГ установили НДС на уровне 19%, в Турции — 18%.

1 января этого года в Саудовской Аравии НДС установлен в размере 5%, в Индонезии и Южной Корее взимают по 10%, передает ТАСС.

Размер НДС в США и Канаде в зависимости от штата составляет 2% —15% и 5—6%.