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Правительство одобрило нулевой НДС для авиаперевозок на Дальний Восток

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Фото: РИА НОВОСТИ/Антон Денисов
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Правительство России одобрило введение нулевой ставки НДС на внутренние воздушные перевозки на Дальний Восток. Соответствующее решение было принято на заседании 6 июня, а опубликовано на сайте кабмина сегодня.

Речь идет о транспортировке пассажиров и багажа при условии, что пункты отправления или назначения расположены в Дальневосточном федеральном округе (ДФО). Проект федерального закона направлен на развитие транспортной инфраструктуры округа.

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Запланировано, что такое решение будут применять до 2025 года. Теперь документ внесут в Госдуму, отмечается в сообщении.

В России НДС на внутренние авиаперевозки установлен в размере 10%, за исключением рейсов в Крым, Севастополь и Калининградскую область — для них налог нулевой.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил министрам подготовить законопроект по обнулению НДС для авиаперевозок в дальневосточные регионы в ноябре 2017 года.

Президент Владимир Путин 7 июня в ходе «прямой линии» предложил расширить географию, время применения и категории субсидий по льготам на перелеты на Дальний Восток.

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