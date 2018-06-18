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В Госдуме обозначили сроки рассмотрения закона о пенсионной реформе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Госдума может рассмотреть законопроект о пенсионной реформе в первом чтении 19 июля, рассказал первый зампред фракции «Единая Россия» Андрей Исаев.

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«Возможно, это будет 19 июля. Такая дата обсуждается», — приводит его слова «РИА Новости»

14 мая премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства объявил о необходимости пересмотра пенсионного возраста, поскольку без этих решений, по его словам, страна не может двигаться вперед.  

В итоге было предложено повысить возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Сейчас эти параметры составляют 60 и 55 лет соответственно. Процесс начнется в 2019 году и завершится к 2034 году.

Правительство заявило, что пенсионная реформа позволит повышать выплаты в среднем на 1 тыс. рублей ежегодно вместо текущей индексации на уровне 400–500 рублей в год.

16 июня соответствующий законопроект был внесен на рассмотрение в Госдуму. 

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