В Госдуме обозначили сроки рассмотрения закона о пенсионной реформе

Госдума может рассмотреть законопроект о пенсионной реформе в первом чтении 19 июля, рассказал первый зампред фракции «Единая Россия» Андрей Исаев.

«Возможно, это будет 19 июля. Такая дата обсуждается», — приводит его слова «РИА Новости».

14 мая премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства объявил о необходимости пересмотра пенсионного возраста, поскольку без этих решений, по его словам, страна не может двигаться вперед.

В итоге было предложено повысить возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Сейчас эти параметры составляют 60 и 55 лет соответственно. Процесс начнется в 2019 году и завершится к 2034 году.

Правительство заявило, что пенсионная реформа позволит повышать выплаты в среднем на 1 тыс. рублей ежегодно вместо текущей индексации на уровне 400–500 рублей в год.

16 июня соответствующий законопроект был внесен на рассмотрение в Госдуму.