Орешкин спрогнозировал замедление роста экономики США

Рост экономики США будет лишь замедляться при нынешней торговой политике. Об этом на встрече Всемирной торговой организации (ВТО) в Париже заявил министр экономического развития России Максим Орешкин.

«К сожалению, при текущей политике рост экономики США будет лишь замедляться, процентные ставки — расти, а развивающиеся рынки будут страдать из-за ужесточения условий финансирования, торговых ограничений и замедления глобальных темпов роста», — приводит слова Орешкина «РИА Новости».

Министр заявил, что своими действиями, власти США стреляют себе в ногу, нанося вред глобальной экономике.

«Может быть, мы уже сидим в поезде со следующей остановкой «глобальной кризис». Это печально», — констатировал глава Минэкономразвития.

Он заверил, что Россия продолжит защищать свою экономику от волатильности на мировых рынках, а также будет работать в ВТО по вопросам развития торгового сотрудничества.

31 мая министр торговли США Уилбур Росс анонсировал введение пошлин на импорт стали и алюминия из стран Европейского союза, а также Канады и Мексики. Как заявлял в марте текущего года президент США Дональд Трамп, объем ввозных пошлин на поставки стали и алюминия в размере составит 25% и 10% соответственно. Аналогичные пошлины США планируют наложить на импортные автомобили. По словам американского президента, такие меры нацелены на поддержку производителей в США.