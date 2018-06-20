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Евросоюз утвердил ответные меры на пошлины США

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Фото: TASS/DPA/Wiktor Dabkowski
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Евросоюз утвердил ответные меры на торговые пошлины США на сталь и алюминий, сообщили в Еврокомиссии (ЕК).

«Эти меры будут введены в действие 22 июня и будут направлены на список товаров суммарной стоимостью в €2,8 млрд», — приводит заявление европейского органа ТАСС.

В перечень вошли стальная и алюминиевая продукция, аграрные продукты, а также ряд других американских товаров, которые будут облагаться дополнительными сборами на границах ЕС.

1 июня министерство торговли США сообщило о введении пошлин на импорт стали и алюминия из стран Евросоюза, а также из Канады и Мексики в размере 25% и 10% соответственно. Кроме того, Вашингтон объявил о введении таможенных пошлин в размере 25% на товары из Китая. Аналогичные сборы американская администрация планирует применить в отношении импортных автомобилей.

Позже ряд послов стран Евросоюза в США написали письмо главе Белого дома Дональду Трампу, в котором раскритиковали действия Вашингтона во внешней торговле. Президент России Владимир Путин отметил, что возможное решение американского лидера о пошлинах на импорт автомобилей скажется на европейских политиках.

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