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Россия не исключила подачу иска к США в ВТО из-за пошлин на металлы

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Фото: REUTERS/Ilya Naymushin
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Россия не исключает, что подаст иск в суд Всемирной торговой организации (ВТО) в связи с вводом США пошлин на алюминий и сталь. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» заявил директор департамента торговых переговоров Минэкономразвития Максим Медведков.

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Он подчеркнул, что в настоящий момент ведомство изучает данный вопрос.

Соединенные Штаты с 1 июня ввели пошлины на импорт стали и алюминия из стран Евросоюза, Канады и Мексики. ЕС подверг критике действия американских властей и объявил о решении принять ответные меры. Пошлины на товары из США начнут действовать в начале июля.

Аналогичное решение приняло правительство Мексики. Оно санкционировало ввод пошлин в размере от 15 до 25% на импорт стали и некоторых сельскохозяйственных товаров из США, в том числе свинины, картофель и яблоки.

По словам министра экономики Мексики Ильдефонсо Гуахардо, введенные пошлины обойдутся США в $3 млрд, что станет компенсацией за их действия.

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