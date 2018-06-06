Глава Минфина США просит Трампа вывести Канаду из-под действия пошлин

Министр финансов США Стивен Мнучин просит президента Дональда Трампа исключить Канаду из списка стран, в отношении которых были введены пошлины на импорт стали и алюминия.

Во время сообщения в Белом доме совместно с главой Национального экономического совета при президенте Лоуренсом Кадлоу, министром торговли Уилбуром Россом, главой Национального совета по торговле при Белом доме Питером Наварро и представителем США на торговых переговорах Робертом Лайтхайзером Мнучин изложил свои доводы.

По его словам, разность между поступлениями и расходами США и Канады в торговле стальной и алюминиевой продукцией достигает 2 млрд, тогда как в торговле услугами — около 26 млрд, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал ABC.

Один из источников в администрации президента отметил, что с предложением согласились не все, а сам Трамп все еще раздумывает над тем, как поступить с Канадой.

США с 1 июня ввели пошлины на импорт стали и алюминия из стран Европейского союза, а также Канады и Мексики. Помимо этого, Белый дом объявил о введении таможенных пошлин в размере 25% на товары из Китая. Трамп объяснил такие действия поддержкой американских производителей, в том числе при реализации импортных автомобилей.