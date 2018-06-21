Евросоюз ввел ответные меры на пошлины США

Евросоюз ввел ответные меры в отношении США, которые ранее установили новые торговые пошлины на сталь и алюминий. Ограничения вступят в силу 22 июня, сообщает Еврокомиссия.

Под действие ответных мер попали американские товары на €2,9 млрд, поставляемые в ЕС. Помимо металлургической продукции дополнительными пошлинами на границах будет облагаться и сельскохозяйственная.

В Еврокомиссии отметили, что предпринятые в отношении США меры соответствуют нормам Всемирной торговой организации, пишет RT. Кроме того, планируется дальнейшая ребалансировка торговли с Соединенными Штатами еще на €3,6 млрд. Ее проведут в течение трех лет или сразу после решения в рамках разбирательства с Вашингтоном.

При этом, если США откажутся от введенных торговых пошлин, ограничительные меры могут быть аннулированы. Еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрём заявила, что ЕС не хотел оказаться в подобном положении, но правила международной торговли не могут нарушаться без реакции со стороны ЕС.

1 июня министерство торговли США сообщило о введении пошлин на импорт стали и алюминия из стран Евросоюза, а также из Канады и Мексики в размере 25% и 10% соответственно. Кроме того, Вашингтон объявил о введении таможенных пошлин в размере 25% на товары из Китая. Аналогичные сборы американская администрация планирует применить в отношении импортных автомобилей.

Позже ряд послов стран Евросоюза в США написали письмо главе Белого дома Дональду Трампу, в котором раскритиковали действия Вашингтона во внешней торговле. Президент России Владимир Путин отметил, что возможное решение американского лидера о пошлинах на импорт автомобилей скажется на европейских политиках.