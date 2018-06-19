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Китай указал на вред от торговой войны с США для всего мира

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Фото: Global Look Press/Glenn Fawcett
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Развязывание торговой войны между США и Китаем, а также нарушение американской стороной рыночных правил наносят ущерб всему миру. Об этом предупредило министерство коммерции КНР, комментируя намерения Вашингтона ввести новые пошлины на китайские товары.

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19 июня президент США Дональд Трамп поручил подготовить перечень китайских товаров на сумму $200 млрд, на которые Вашингтон введет дополнительные пошлины в 10%, если Пекин продолжит повышать сборы с американской продукции.

Как пишет «РИА Новости», представители ведомства подчеркнули, что подобные меры со стороны США нарушают рыночные правила и наносят ущерб не только интересам двух стран, но и всему миру.

В марте Трамп подписал меморандум, который предполагает введение торговых ограничений против Китая в целях борьбы с его «экономической агрессией». Позже Вашингтон представил список из 1,3 тыс. китайских товаров, которые предполагалось обложить пошлинами, а Пекин ввел сборы с нескольких сотен видов американской продукции. В июне власти США намерены объявить окончательный список товаров из Китая, которые подлежат обложению пошлиной в 25%.

Ранее в министерстве коммерции КНР пригрозили принять жесткие меры в ответ на новые американские пошлины.

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