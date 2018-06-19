Китай указал на вред от торговой войны с США для всего мира

Развязывание торговой войны между США и Китаем, а также нарушение американской стороной рыночных правил наносят ущерб всему миру. Об этом предупредило министерство коммерции КНР, комментируя намерения Вашингтона ввести новые пошлины на китайские товары.

19 июня президент США Дональд Трамп поручил подготовить перечень китайских товаров на сумму $200 млрд, на которые Вашингтон введет дополнительные пошлины в 10%, если Пекин продолжит повышать сборы с американской продукции.

Как пишет «РИА Новости», представители ведомства подчеркнули, что подобные меры со стороны США нарушают рыночные правила и наносят ущерб не только интересам двух стран, но и всему миру.

В марте Трамп подписал меморандум, который предполагает введение торговых ограничений против Китая в целях борьбы с его «экономической агрессией». Позже Вашингтон представил список из 1,3 тыс. китайских товаров, которые предполагалось обложить пошлинами, а Пекин ввел сборы с нескольких сотен видов американской продукции. В июне власти США намерены объявить окончательный список товаров из Китая, которые подлежат обложению пошлиной в 25%.

Ранее в министерстве коммерции КНР пригрозили принять жесткие меры в ответ на новые американские пошлины.