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Китай пригрозил решительными мерами в ответ на новые пошлины США

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Фото: Global Look Press/Artur Widak
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Пекин примет жесткие меры в случае, если американские власти введут новые пошлины на ввоз китайских товаров, заявили в министерстве коммерции КНР.

«Если американская сторона окончательно потеряет разум и опубликует новый перечень, то китайская сторона будет вынуждена принять комплексные количественные и качественные меры и дать решительный ответ», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее президент США Дональд Трамп поручил подготовить список товаров из Китая на сумму в $200 млрд для введения в их отношении новых пошлин. Американский лидер уверен, что Пекин и Вашингтон находятся в неравных торговых отношениях.

30 мая Трамп заявил о введении таможенных пошлин в 25% на товары, ввозимые в Соединенные Штаты из Китая.

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