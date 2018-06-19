Китай пригрозил решительными мерами в ответ на новые пошлины США

Пекин примет жесткие меры в случае, если американские власти введут новые пошлины на ввоз китайских товаров, заявили в министерстве коммерции КНР.

«Если американская сторона окончательно потеряет разум и опубликует новый перечень, то китайская сторона будет вынуждена принять комплексные количественные и качественные меры и дать решительный ответ», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее президент США Дональд Трамп поручил подготовить список товаров из Китая на сумму в $200 млрд для введения в их отношении новых пошлин. Американский лидер уверен, что Пекин и Вашингтон находятся в неравных торговых отношениях.

30 мая Трамп заявил о введении таможенных пошлин в 25% на товары, ввозимые в Соединенные Штаты из Китая.