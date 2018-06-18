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Трамп поручил создать военно-космические силы США

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Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
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Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону создать космические силы в качестве шестого вида вооруженных сил Соединенных Штатов. Соответствующее распоряжение он дал на совещании с членами Национального космического совета в Белом доме.

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Зачем президенту США космические войска

«Наша судьба за пределами Земли — это не только вопрос национальной самобытности, но и вопрос национальной безопасности», — приводит слова американского лидера CNBC.

Трамп также отметил, что у США «огромное пространство для дальнейших действий». По его словам, страна нацелена на лидерство в космосе и не намерена «плестись» за Россией и Китаем.

Еще в середине марта глава Белого дома допустил создание космических войск. Аргументировал он это тем, что в его новой национальной стратегии космос признан зоной военных действий, как земля, воздух и море. В нижней палате российского парламента тогда заявили, что идею Трампа можно рассматривать как очередной виток гонки вооружений.

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