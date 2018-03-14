В ГД назвали слова Трампа о космических силах США витком гонки вооружений

Заявление президента США Дональда Трампа о том, что в будущем американским властям может потребоваться создание нового полноценного вида вооруженных сил — космических войск, — в очередной раз доказывают агрессивность Соединенных Штатов. Об этом в среду заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.

«Эти заявления американской стороны можно рассматривать как очередной виток гонки вооружений», — цитирует НСН депутата.

По словам Красова, Россия никогда не выводила своё оружие или вооружение в космическое пространство. Космос является, по его словам, пространством для развития планеты Земля, для проведения научных опытов и экспериментов.

«То, что США пытаются вывести своевооружение на орбиту, еще раз доказывает агрессивность намерений Соединённых Штатов и псевдооборонительной организации НАТО», — считает парламентарий.

Заявив, что России незачем гонка вооружений, первый зампред комитета Госдумы по обороне выразил уверенность, что РФ сможет защитить своих граждан и границы даже если Вашингтон будет вести военные действия в космосе.

«Мы в любом случае найдём то вооружение (не наступательное), которое сможет гарантированно обеспечить безопасность наших границ и наших граждан, чтобы граждане могли спокойно смотреть в своё будущее», — заключил Красов.

США «открывают ящик Пандоры» заявлениями о возможности размещения оружия в космосе, заявил ранее в среду вице-премьер России Дмитрий Рогозин.

Дональд Трамп заявил во время выступления на военно-воздушной базе «Мирамар» в штате Калифорния, что его новой национальной космической стратегии «космос признан зоной военных действий, как земля, воздух и море».

Напомним, Великобритания, СССР и США в 1967 году подписали договор, в соответствии с которым в космосе запрещается размещать любые виды оружия массового уничтожения.