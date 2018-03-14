Рогозин: США «открывают ящик Пандоры» заявлениями о космическом оружии

Вице-премьер России Дмитрий Рогозин считает, что США «открывают ящик Пандоры» заявлениями о возможности размещения оружия в космосе.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что американским властям в будущем может потребоваться создание нового полноценного вида вооруженных сил — космических войск.

«Если это заявление означает размещение оружия в космосе, то США открывают ящик Пандоры», – написал Рогозин в Twitter.

Россия неоднократно заявляла, что считает недопустимым размещение в космическом пространстве оружия любого рода.