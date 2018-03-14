Прямой эфир

Рогозин инициировал создание универсального ракетно-космического холдинга

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Универсальный ракетно-космический холдинг, в котором объединят разработчиков и производителей всех видов ракетного вооружения, носителей гражданского назначения, спутников и космических кораблей, может быть образован в России.

В состав структуры планируется включить госкорпорацию «Роскосмос», концерны ВКО «Алмаз-Антей» и «РТИ Системы», а также «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ). Идея создания новой мегакорпорации принадлежит вице-премьеру Дмитрию Рогозину, курирующему оборонный комплекс и космическую отрасль.

Как рассказал «Известиям» представитель военно-промышленного комплекса, изначально Рогозин обратился в правительство с предложением создать госкорпорацию «Росавиа», которая объединила бы авиастроительную отрасль и «Роскосмос».

«Со временем идея трансформировалась. Было принято решение, что слияние авиационной и космической отрасли нецелесообразно. А вот предложение объединить все предприятия, занимающиеся ракетной и воздушно-космической тематикой, нашло поддержку, и в феврале нынешнего года были подготовлены проекты документов по объединению», — сообщил собеседник издания.

Отмечается, что все документы по объединению согласованы на уровне правительства. Специальное совещание с участием руководителей государства и заинтересованных отраслей должно состояться в ближайшее время.

Подробнее — в материале «Известий»:

Космос — в одни руки

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Новые спутники ГЛОНАСС будут передавать данные в три раза точнее
«Роскосмос» разработает приложение для снимков из космоса

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017