Рогозин инициировал создание универсального ракетно-космического холдинга

Универсальный ракетно-космический холдинг, в котором объединят разработчиков и производителей всех видов ракетного вооружения, носителей гражданского назначения, спутников и космических кораблей, может быть образован в России.

В состав структуры планируется включить госкорпорацию «Роскосмос», концерны ВКО «Алмаз-Антей» и «РТИ Системы», а также «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ). Идея создания новой мегакорпорации принадлежит вице-премьеру Дмитрию Рогозину, курирующему оборонный комплекс и космическую отрасль.

Как рассказал «Известиям» представитель военно-промышленного комплекса, изначально Рогозин обратился в правительство с предложением создать госкорпорацию «Росавиа», которая объединила бы авиастроительную отрасль и «Роскосмос».

«Со временем идея трансформировалась. Было принято решение, что слияние авиационной и космической отрасли нецелесообразно. А вот предложение объединить все предприятия, занимающиеся ракетной и воздушно-космической тематикой, нашло поддержку, и в феврале нынешнего года были подготовлены проекты документов по объединению», — сообщил собеседник издания.

Отмечается, что все документы по объединению согласованы на уровне правительства. Специальное совещание с участием руководителей государства и заинтересованных отраслей должно состояться в ближайшее время.

Подробнее — в материале «Известий»:

Космос — в одни руки