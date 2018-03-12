Новые спутники ГЛОНАСС будут передавать данные в три раза точнее

Российская навигационная спутниковая система ГЛОНАСС в ближайшие годы сравняется по точности с американской GPS.

Как пишут «Известия», чтобы выполнить это поручение президента России, «Роскосмосу» нужно уменьшить погрешность определения координат в три раза.

Для этого следующее поколение спутников «Глонасс-К2» станет учитывать помехи, которые возникают при прохождении навигационного сигнала через верхние слои атмосферы. Поправка будет встроена в сам навигационный сигнал. Таким образом, пользователи будут получать более точные данные о своем местоположении.

«Глонасс-К2» получит электронную «начинку», не подпадающую под западные санкции. Защита эскизного проекта аппарата состоится в 2018 году. Планируется, что запуск первого «Глонасс-К2» состоится в 2020–2021 годах.

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Точность ГЛОНАСС повысят в три раза