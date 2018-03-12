Точность ГЛОНАСС повысят в три раза

Российская навигационная спутниковая система ГЛОНАСС в ближайшие годы сравняется по точности с американской GPS. Чтобы выполнить это поручение президента РФ, "Роскосмосу" необходимо уменьшить погрешность определения координат в три раза. Для этого следующее поколение космических аппаратов (КА) «Глонасс-К2» станет учитывать помехи, возникающие при прохождении навигационным сигналом верхних слоев атмосферы.

В сентябре 2017 года на заседании Военно-промышленной комиссии РФ президент Владимир Путин поставил конструкторам отечественной навигационной техники задачу: повысить точность ГЛОНАСС до уровня американской GPS . Как сообщили «Известиям» в компании «Информационные спутниковые системы» (ИСС) им. Решетнева», для выполнения этого поручения "Роскосмос" разработал программу улучшения характеристик КА нового поколения. Первым КА со скорректированным сигналом станет "Глонасс-К2", который разрабатывают в ИСС. Он получит электронную "начинку", не подпадающую под западные санкции. В связи с новыми требованиями, защита эскизного проекта аппарата в госкорпорации «Роскосмос» задерживается. Вместо осени прошлого года она состоится в нынешнем году.

– Программа повышения точностных характеристик космического аппарата - новое поручение «Роскосмоса», – сообщил «Известиям» гендиректор ИСС Николай Тестоедов.

Орбитальная группировка навигационной системы ГЛОНАСС состоит из 25 спутников. Проходя через верхние слои земной атмосферы, передаваемый ими радиосигнал искажается. Эта ошибка сегодня не учитывается в самом сигнале и не корректируется присутствующей в продаже навигационной аппаратурой. При этом наземные станции системы ГЛОНАСС способны вносить соответствующие поправки.

Справка «Известий» Сегодня в мире полностью развернуты две спутниковые навигационные системы - американская GPS (30 работающих спутников) и российская ГЛОНАСС. На этапе создания - европейская Galileo (в настоящий момент использует 16 спутников) и китайская BeiDou (21 действующий аппарат). Принцип работы всех этих систем одинаков: с орбиты потребителю передается информация о координатах спутников, одновременно производятся измерения расстояния до них. Сигналы одновременно от трех КА позволяют опредить точные географические координаты пользовательского устройства, а данные от четырех аппаратов - еще и высоту его местоположения. Система GPS, только по спутниковому сигналу, без использования корректирующих поправок, способна определять местоположение в районе Москвы с точностью около 1,08 метра. Для ГЛОНАСС этот показатель составляет 3,1 метра, для Galileo - 8,3 метра, для BeiDou - 5,1 метра.

В аппаратах нового поколения «Глонасс-К2» искажение сигнала во внешней среде будет учитываться. Поправка будет встроена в сам навигационный сигнал. Таким образом, пользователи будут получать более точные данные о своем местоположении. По расчетам специалистов, это позволит повысить позиционирование с помощью ГЛОНАСС в три раза - только по «чистому» спутниковому сигналу.

По словам независимого эксперта в области навигационно-информационных технологий Андрея Лысенко, именно учет ионосферной поправки делает систему GPS наиболее точной. При этом американская спутниковая группировка состоит из аппаратов с характеристиками, аналогичными или даже худшими, чем у ГЛОНАСС.

– Нестабильность земной ионосферы вносит одну из самых значительных погрешностей в определение координат, – рассказал "Известиям" Андрей Лысенко. – Переотражение радиоволн вызывает задержку сигнала. Для решения этой проблемы предназначены поправки, учитывающие изменения ионосферы под влиянием солнечных вспышек, звездного ветра, магнитных штормов и других факторов. Используя эти данные, КА "Глонасс-К2" с новым эталоном времени и новым типом сигналов будут способны конкурировать с западными аналогами по точности навигации.

Планируется, что запуск первого «Глонасс-К2» состоится в 2020-2021 годах. Его летные испытания продлятся полгода или год, после чего на орбиту планируется вывести второй аппарат. Помимо них, находятся в производстве еще два "Глонасс-К2", которые будут использовать импортную электронно-компонентную базу. "Начинку" для них успели закупить до запрета на поставки в Россию западной электроники категории Space и Military - устойчивой к радиации. Полностью орбитальная группировка ГЛОНАСС будет обновлена к 2030-м годам.