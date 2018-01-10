Китайские навигаторы признают российскими

Навигационное оборудование, произведенное за рубежом, но с российским «софтом», предложено считать «отечественной разработкой». Соответствующая инициатива Некоммерческого партнерства «Содействие развитию и использованию навигационных технологий» (НП «ГЛОНАСС») поддержана на совещании у зампреда коллегии Военно-промышленной комиссии РФ. Сейчас о принадлежности навигационного оборудования судят по стране-производителю комплектующих. Федеральный сетевой оператор в сфере навигационной деятельности предлагает брать в расчет и софт. Изделия со статусом отечественного продукта допускаются к госзакупкам. По мнению экспертов, реализация инициативы позволит отечественным производителям увеличить присутствие на отечественном рынке.

Сегодня стоимость отечественных компонентов навигационного оборудования существенно выше, чем иностранных. Без дополнительного стимулирования и гарантированного сбыта со стороны государства отечественная навигационная аппаратура может оказаться неконкурентной. При этом некоторые из комплектующих вообще не производятся в нашей стране.

Как рассказали «Известиям» в НП «ГЛОНАСС», специалисты этой организации подготовили поправки в постановление правительства РФ от 17 июля 2015 года, устанавливающее критерии отнесения промышленной продукции к произведенной в России. Предложено для навигационного оборудования учитывать стоимость не только электронных компонентов, но и разработки программного обеспечения, проведения испытаний, сборки и разработки и др.

— Предлагаем считать навигационное оборудование иностранным, если себестоимость его отечественных комплектующих и операций, необходимых для производства, ниже 50%, — заявил «Известиям» представитель НП «ГЛОНАСС» Роман Малкин. — Полагаем, что предлагаемые меры помогут стимулировать использование отечественных компонентов такого оборудования.

Изменение может вступить в силу с 1 января 2019 года. Еще через два года процентную долю предложено повысить до 60%, а к 2025 году — до двух третей общей стоимости.

По данным источника «Известий», знакомого с ситуацией, эти предложения были одобрены на заседании межведомственной рабочей группы по вопросам разработки и производства электронной компонентной базы под председательством зампреда коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Олега Бочкарева. Данную информацию подтвердил источник, близкий к НП «ГЛОНАСС».

Директор по развитию компании «Форт Телеком» (один из крупнейших российских производителей навигационного оборудования) Владимир Макаренко рассказал, что по итогам 2017 года лишь 25% продаваемых в России автомобильных устройств вызова экстренных оперативных служб были отечественного производства. При этом уже сертифицированные устройства, поставляемые на автомобильные конвейеры, на 85% состоят из зарубежных комплектующих.

— Надо понимать, что компонентная база — лишь малая часть себестоимости устройства. Производство, разработка, встроенное программное обеспечение — вот что формирует его цену, — отметил «Известиям» Владимир Макаренко. — Сложившаяся ситуация может привести к потере существенной части рынка российскими производителями. Переход на новый способ определения отечественной техники позволит сосредоточиться на увеличении рыночной доли и конкуренции с мировыми производителями автоэлектроники.

Стоимость отечественного навигационного приемника ГЛОНАСС/GPS в среднем на 36% выше иностранных аналогов. Для микроконтроллеров разница составляет 53%, для флеш-памяти — 15%, для трансиверов — более 100%. Поэтому отечественные разработчики навигационных чипсетов и модулей проигрывают борьбу иностранным конкурентам на национальном рынке. С 2010 по 2016 год доля отечественных навигационных приемников снизилась почти до нуля. При том, что соответствующий рынок за этот период вырос в 43 раза и продолжает ежегодно увеличиваться.