Курс ЦБ
$
Главное
ПРЕМИЯ
РУНЕТА
2017
Новости iz.ru
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Подписка/PDF
Прямой эфир
/

Китайская помощь

Зачем России покупать боевые корабли у КНР
Фото: ТАСС/Интерпресс/Валентина Свистунова
Главный слайд
Начало статьи
Китайская помощь
2018-01-09 19:00:01">
2018-01-09 19:00:01
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Не слишком успешная реализация той части госпрограммы вооружений, что касается Военно-морского флота, может привести к тому, что в ближайшие годы ВМФ РФ будет не способен выполнять некоторые возложенные на него задачи. Решить эту проблему можно было бы, обратившись за помощью к другому государству. В силу целого ряда причин наиболее перспективный партнер в этом деле — Китай. Чем именно КНР может помочь ВМФ России — разбирался iz.ru.

Поиск донора

Авианосец для Дели
Смогут ли США потеснить Россию на индийском рынке

За время своего развития отечественный флот не раз прибегал к иностранной помощи. С момента перехода от парусных кораблей к паровым можно выделить три таких периода: 1860–1910-е, когда Российская империя активно покупала как готовые корабли, так и импортировала технологии, 1930–1940-е, когда СССР также импортировал технологии, осваивая у себя новые конструкции, а затем получал корабли по ленд-лизу, и наконец, период, начавшийся в 2000-х, когда ВМФ России вновь потребовалось зарубежное донорство. Пока что это было главным образом донорство технологий и ряда систем — включая дизельные двигатели для корветов и малых ракетных кораблей.

Отказ Германии продолжать поставки дизельных двигателей MTU 16V4000M90 для МРК типа «Буян-М» (проект 21631), связанный с событиями 2014 года в Крыму и Донбассе и последовавшими санкциями, подтолкнул российских военных и оборонку к сотрудничеству с КНР. Вместо немецких дизелей, установленных на первых пяти кораблях серии, последующие оснащаются китайскими CHD622V20 компании Henan Diesel Engine Industry.
 

кор

Малый ракетный корабль «Серпухов», проект 21631

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
«Лидер» флота
Получит ли Россия новый атомный боевой корабль

Вместе с тем одними дизелями проблему не решить. На сегодняшний день ВМФ России испытывает острый дефицит кораблей основных классов. В середине «нулевых» годов потребности флота в кораблях класса корвет/фрегат оценивались примерно в 50 единиц, в том числе около 30 корветов и более 20 фрегатов, которые должны были войти в строй к середине 2020-х. Эти планы выглядели достаточно реалистичными — предполагалось, что ВМФ России после постройки первых шести сторожевых кораблей дальней морской зоны — фрегатов проекта 11356 получит еще три, а возможно, и шесть кораблей этого типа, а также восемь фрегатов новейшего проекта 22350 (в перспективе их также должно было стать больше). Кроме того, в составе флота находятся два современных фрегата проекта 11540, первый из которых, «Неустрашимый», был получен флотом еще в 1994 году, а второй, после долгой достройки, — в 2009-м.

«Супер-Горшков» поправился на тысячу тонн
«Супер-Горшков» поправился на тысячу тонн
Новейший российский фрегат получит дальнобойную РЛС и дополнительные пусковые установки

К сожалению, строительство обоих проектов новых фрегатов столкнулось с проблемами. В проекте 11356 они касались в первую очередь силовой установки украинского производства, а ввод в строй головного фрегата проекта 22350 «Адмирал Горшков» тормозится также недоведенностью ряда основных систем, в первую очередь корабельной ПВО. Стоимость кораблей также превысила первоначальные значения: цена фрегатов проекта 11356, «на старте» оценивавшихся в 13 млрд за единицу, приблизилась в итоге к 20 млрд рублей, а для куда более насыщенного современным оборудованием и вооружением проекта 22350 — к 40 млрд.

И та и другая проблема решаются, но пока что в составе ВМФ России всего три фрегата новой постройки, тогда как по планам их должно было бы быть уже девять или 10. Это число, очевидно, будет достигнуто к середине 2020-х годов, но флот в итоге получит вдвое меньше кораблей данного класса, чем рассчитывал.

кор2

Фрегат «Адмирал Макаров», проект 11356

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
Дорога викингов
Зачем «Бойкий» и «Сообразительный» пришли в Средиземное море

Затянулось и строительство сторожевых кораблей ближней морской зоны — корветов. В настоящее время флот располагает пятью кораблями этого класса, из них четыре несут службу на Балтике, а один, переданный ВМФ летом 2017 года, — на Тихом океане. Низкие темпы их строительства обусловлены не только проблемами развития отрасли, но и довольно высокой ценой — даже исходный проект 20380 перевалил по стоимости за 17 млрд рублей за одну боевую единицу, а головной корабль усовершенствованного проекта 20386 оценивается почти в 30 млрд рублей.

Дефицит боевых единиц ближней морской зоны было решено восполнить заказом серии кораблей проекта 22160 стоимостью около 9 млрд рублей каждый. Флот планирует получить до 12 кораблей этого проекта, по оптимистичным оценкам, к середине 2020-х может быть построено 6–8 единиц этого типа.

Кроме того, по тем же оптимистичным оценкам, с учетом достройки уже заложенных кораблей и закладки новых к 2025 году ВМФ России получит до 16–18 корветов семейства 2038х. Таким образом, дефицит кораблей класса фрегат/корвет без учета кораблей 1 ранга, с проблемами которых предстоит разбираться отдельно, составит 15–18 единиц.

А что в Китае?

В Китае тем временем только за прошлый год в состав флота вошли восемь корветов проекта 056А и два фрегата проекта 054А. Первый из обозначенных типов представляет собой относительно недорогой (около 12 млрд рублей) сторожевой корабль, по своим размерам и возможностям уступающий российскому проекту 20380, второй — «нормальный» фрегат, по возможностям расположившийся между отечественными кораблями проекта 11356 и 22350, при этом будучи дешевле и того, и другого.

кор3

Фрегаты проекта 054 ВМС НОАК

Фото: Wikipedia.org/樱井千一
Глобализация с китайской спецификой

Сравнивать цены и возможности кораблей российской и китайской постройки в данном случае не слишком корректно, если учесть необходимость использования на отечественных кораблях отечественной же радиоэлектроники и вооружения (кстати, поставляемых и для нужд ВМС НОАК), но очевидно, что сотрудничество с Китаем может позволить восполнить дефицит корпусов, которые можно этими системами оснащать.

С учетом того, что корветы семейства 2038х, особенно в усовершенствованных вариантах, и фрегаты проекта 22350 оцениваются как очень дорогие и сложные корабли, ВМФ России испытывает дефицит «простых решений». Отчасти его пытаются восполнить строительством кораблей проекта 22160, однако это решение не может быть универсальным, а готового решения для класса «фрегат» пока просто нет — перекрыть провал в строительстве этих кораблей раньше второй половины 2020-х годов вряд ли удастся.

«Оводов» вооружили «Ураном»
Отечественные корветы увеличат огневую мощь

Не исключено, что в сложившейся обстановке Россия могла бы прибегнуть к помощи КНР, разработав проект фрегата с использованием китайских решений по корпусу и силовой установке и отечественного вооружения и радиоэлектроники, взяв за основу проект 054А. С использованием таких отработанных систем вооружения, как ЗРК «Штиль», противокорабельный ракетный комплекс «Уран», универсальные и зенитные артсистемы, а также серийные системы связи и радиолокации, подобный проект мог бы быть разработан в относительно сжатые сроки — учитывая, что вопросы интеграции российского оружия на китайский корпус уже неоднократно решались.

***

В целом же нужно отметить, что если со строительством корветов и фрегатов помощь Китая не выглядит обязательной — дефицит этих единиц в конце концов можно и пережить, то при строительстве более крупных боевых кораблей, включая авианесущие, обойтись без нее, возможно, и не получится. Во всяком случае, опыт строительства и ввода в строй авианосца отечественной разработки у Китая сейчас определенно более свежий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Адмиралов» вооружат «сотовыми ракетами»
В арсенал новейших российских фрегатов войдут скоростные, сверхманевренные перехватчики
Российские стелс-корветы оснастили «Калибрами»
Корабли проекта 20380 вооружат дальнобойными крылатыми ракетами и зенитными комплексами «Панцирь»

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Вконтакте
Телеграм

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017