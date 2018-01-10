Китайская помощь

Не слишком успешная реализация той части госпрограммы вооружений, что касается Военно-морского флота, может привести к тому, что в ближайшие годы ВМФ РФ будет не способен выполнять некоторые возложенные на него задачи. Решить эту проблему можно было бы, обратившись за помощью к другому государству. В силу целого ряда причин наиболее перспективный партнер в этом деле — Китай. Чем именно КНР может помочь ВМФ России — разбирался iz.ru.

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За время своего развития отечественный флот не раз прибегал к иностранной помощи. С момента перехода от парусных кораблей к паровым можно выделить три таких периода: 1860–1910-е, когда Российская империя активно покупала как готовые корабли, так и импортировала технологии, 1930–1940-е, когда СССР также импортировал технологии, осваивая у себя новые конструкции, а затем получал корабли по ленд-лизу, и наконец, период, начавшийся в 2000-х, когда ВМФ России вновь потребовалось зарубежное донорство. Пока что это было главным образом донорство технологий и ряда систем — включая дизельные двигатели для корветов и малых ракетных кораблей.

Отказ Германии продолжать поставки дизельных двигателей MTU 16V4000M90 для МРК типа «Буян-М» (проект 21631), связанный с событиями 2014 года в Крыму и Донбассе и последовавшими санкциями, подтолкнул российских военных и оборонку к сотрудничеству с КНР. Вместо немецких дизелей, установленных на первых пяти кораблях серии, последующие оснащаются китайскими CHD622V20 компании Henan Diesel Engine Industry.



кор Малый ракетный корабль «Серпухов», проект 21631 Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Вместе с тем одними дизелями проблему не решить. На сегодняшний день ВМФ России испытывает острый дефицит кораблей основных классов. В середине «нулевых» годов потребности флота в кораблях класса корвет/фрегат оценивались примерно в 50 единиц, в том числе около 30 корветов и более 20 фрегатов, которые должны были войти в строй к середине 2020-х. Эти планы выглядели достаточно реалистичными — предполагалось, что ВМФ России после постройки первых шести сторожевых кораблей дальней морской зоны — фрегатов проекта 11356 получит еще три, а возможно, и шесть кораблей этого типа, а также восемь фрегатов новейшего проекта 22350 (в перспективе их также должно было стать больше). Кроме того, в составе флота находятся два современных фрегата проекта 11540, первый из которых, «Неустрашимый», был получен флотом еще в 1994 году, а второй, после долгой достройки, — в 2009-м.

К сожалению, строительство обоих проектов новых фрегатов столкнулось с проблемами. В проекте 11356 они касались в первую очередь силовой установки украинского производства, а ввод в строй головного фрегата проекта 22350 «Адмирал Горшков» тормозится также недоведенностью ряда основных систем, в первую очередь корабельной ПВО. Стоимость кораблей также превысила первоначальные значения: цена фрегатов проекта 11356, «на старте» оценивавшихся в 13 млрд за единицу, приблизилась в итоге к 20 млрд рублей, а для куда более насыщенного современным оборудованием и вооружением проекта 22350 — к 40 млрд.

И та и другая проблема решаются, но пока что в составе ВМФ России всего три фрегата новой постройки, тогда как по планам их должно было бы быть уже девять или 10. Это число, очевидно, будет достигнуто к середине 2020-х годов, но флот в итоге получит вдвое меньше кораблей данного класса, чем рассчитывал.

кор2 Фрегат «Адмирал Макаров», проект 11356 Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Затянулось и строительство сторожевых кораблей ближней морской зоны — корветов. В настоящее время флот располагает пятью кораблями этого класса, из них четыре несут службу на Балтике, а один, переданный ВМФ летом 2017 года, — на Тихом океане. Низкие темпы их строительства обусловлены не только проблемами развития отрасли, но и довольно высокой ценой — даже исходный проект 20380 перевалил по стоимости за 17 млрд рублей за одну боевую единицу, а головной корабль усовершенствованного проекта 20386 оценивается почти в 30 млрд рублей.

Дефицит боевых единиц ближней морской зоны было решено восполнить заказом серии кораблей проекта 22160 стоимостью около 9 млрд рублей каждый. Флот планирует получить до 12 кораблей этого проекта, по оптимистичным оценкам, к середине 2020-х может быть построено 6–8 единиц этого типа.

Кроме того, по тем же оптимистичным оценкам, с учетом достройки уже заложенных кораблей и закладки новых к 2025 году ВМФ России получит до 16–18 корветов семейства 2038х. Таким образом, дефицит кораблей класса фрегат/корвет без учета кораблей 1 ранга, с проблемами которых предстоит разбираться отдельно, составит 15–18 единиц.

А что в Китае?

В Китае тем временем только за прошлый год в состав флота вошли восемь корветов проекта 056А и два фрегата проекта 054А. Первый из обозначенных типов представляет собой относительно недорогой (около 12 млрд рублей) сторожевой корабль, по своим размерам и возможностям уступающий российскому проекту 20380, второй — «нормальный» фрегат, по возможностям расположившийся между отечественными кораблями проекта 11356 и 22350, при этом будучи дешевле и того, и другого.

кор3 Фрегаты проекта 054 ВМС НОАК Фото: Wikipedia.org/樱井千一

Сравнивать цены и возможности кораблей российской и китайской постройки в данном случае не слишком корректно, если учесть необходимость использования на отечественных кораблях отечественной же радиоэлектроники и вооружения (кстати, поставляемых и для нужд ВМС НОАК), но очевидно, что сотрудничество с Китаем может позволить восполнить дефицит корпусов, которые можно этими системами оснащать.

С учетом того, что корветы семейства 2038х, особенно в усовершенствованных вариантах, и фрегаты проекта 22350 оцениваются как очень дорогие и сложные корабли, ВМФ России испытывает дефицит «простых решений». Отчасти его пытаются восполнить строительством кораблей проекта 22160, однако это решение не может быть универсальным, а готового решения для класса «фрегат» пока просто нет — перекрыть провал в строительстве этих кораблей раньше второй половины 2020-х годов вряд ли удастся.

Не исключено, что в сложившейся обстановке Россия могла бы прибегнуть к помощи КНР, разработав проект фрегата с использованием китайских решений по корпусу и силовой установке и отечественного вооружения и радиоэлектроники, взяв за основу проект 054А. С использованием таких отработанных систем вооружения, как ЗРК «Штиль», противокорабельный ракетный комплекс «Уран», универсальные и зенитные артсистемы, а также серийные системы связи и радиолокации, подобный проект мог бы быть разработан в относительно сжатые сроки — учитывая, что вопросы интеграции российского оружия на китайский корпус уже неоднократно решались.

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В целом же нужно отметить, что если со строительством корветов и фрегатов помощь Китая не выглядит обязательной — дефицит этих единиц в конце концов можно и пережить, то при строительстве более крупных боевых кораблей, включая авианесущие, обойтись без нее, возможно, и не получится. Во всяком случае, опыт строительства и ввода в строй авианосца отечественной разработки у Китая сейчас определенно более свежий.