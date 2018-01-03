«Адмиралов» вооружат «сотовыми ракетами»

Российские корабли получат защиту от сверхзвуковых боеприпасов. Фрегаты проекта 11356 (так называемой адмиральской серии) будут оснащены уникальными ракетами-перехватчиками 9М100. Сейчас фрегаты 11356 вооружены зенитными ракетными комплексами (ЗРК) «Штиль-1». Ракеты этого ЗРК способны поражать цели на большой дальности, но им сложно справиться с маневренными объектами вблизи корабля. Специальные пластиковые соты с 9М100 будут загружать в вертикальные пусковые установки комплекса «Штиль». По словам экспертов, это значительно расширит боевые возможности фрегатов — вокруг них будет развернута эшелонированная система ПВО.

Как рассказали «Известиям» в главкомате ВМФ, в стадии технической экспертизы находится проект оснащения ЗРК «Штиль-1» ракетами 9М100. Предполагается, что они будут включены в состав вооружения фрегатов проекта 11356 и других кораблей новой постройки.

9М100 изначально создавалась для ЗРК С-400 «Триумф» и его морской модификации «Полимент-Редут». Ракета выполнена по схеме с несущим корпусом, с решетчатыми рулями и твердотопливным двигателем с управляемым вектором тяги. Это значительно повышает ее маневренность. Дальность стрельбы 9М100 — от 500 м до 15 км. Она поражает цели на высоте от 5 м до 8 км. Ракета эффективно поражает цели, движущиеся со скоростью до 3600 км/ч.

На борту фрегатов проекта 11356 новые ракеты-перехватчики будут размещены в специальных сотах. Это несколько пластиковых транспортно-пусковых контейнеров, объединенных в единую конструкцию. Такая сота умещается в стандартную пусковую установку ЗРК «Штиль».

Военно-морской эксперт Александр Мозговой рассказал «Известиям», что появление высокоманевренных зенитных ракет в составе бортового ЗРК имеет большое значение для фрегатов проекта 11356.

— Это корабли дальней морской зоны, они действуют без прикрытия авиации, и им нужна возможность организовать эшелонированную ПВО, — пояснил специалист. — Установленный на них сейчас ЗРК «Штиль» имеет дальность стрельбы около 70 км, он обеспечивает уверенный перехват средств воздушного нападения на дальних рубежах. Но для работы на ближних подступах целесообразно иметь небольшие скоростные, маневренные ракеты. К тому же они занимают меньше места и их можно взять на борт значительно больше. Новые ракеты значительно расширят боевые возможности этих кораблей.

ЗРК «Штиль-1» оснащен модернизированной управляемой ракетой-перехватчиком системы «Бук» типа 9-М317-МЭ. Это изделие может поражать воздушные цели на высотах от 15 м до 35 км и на расстоянии до 70 км. В таком ЗРК — от одного до трех боевых модулей, по 12 транспортно-пусковых контейнеров в каждом. В соответствии с количеством модулей, боекомплект составляет от 12 до 36 ракет. Конструкция ЗРК изначально предполагает возможность использования ракет иных типов и меньших размеров. Это позволило легко модернизировать для «Штилей» изделие 9М100.

Ближайший аналог 9М100 — англо-французская ракета Aster-15. Она стоит на вооружении примерно десятка стран мира. Aster отличается от российского изделия большим радиусом действия. Но при этом проигрывает 9М100 в тактико-технических характеристиках. В частности, из-за отсутствия решетчатых рулей и двигателей с управляемым вектором тяги, Aster серьезно уступает 9М100 в возможностях перехвата сверхманевренных и высокоскоростных целей.

В настоящее время в строю находятся два корабля проекта 11356 — «Адмирал Григорович» и «Адмирал Эссен». Фрегаты состоят на вооружении Черноморского флота, принимали участие в боевых действиях в Сирии.