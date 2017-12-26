Российские стелс-корветы оснастили «Калибрами»

Российские стелс-корабли превратятся в универсальные боевые платформы. Корветы проекта 20380 получат дальнобойные крылатые ракеты «Калибр» и зенитные ракетно-артиллерийские комплексы (ЗРАК) «Панцирь-М». Возможности «Калибров» были неоднократно подтверждены в боевой обстановке в Сирии — они гарантированно уничтожают цели на расстоянии до 1500 км. «Панцирь-М» способен эффективно бороться не только с самолетами и вертолетами, но и сбивать крылатые ракеты и даже авиационные бомбы. По словам экспертов, благодаря новым вооружениям корветы 20380 смогут топить корабли противника, «выбивать» наземные цели. При этом в радиусе сотни километров вокруг них появится непроницаемая зона ПВО.

Как рассказали «Известиям» в главкомате ВМФ, принципиальное решение о перевооружении корветов проекта 20380 уже принято. Но проект сейчас находится на стадии согласования. Доработка кораблей проводится с учетом боевого опыта в Сирии. Модернизация пройдет в два этапа. В ходе первого корабли будут вооружены крылатыми ракетами «Калибр». На втором этапе пройдет техническая экспертиза возможности установки на корабль ЗРАК «Панцирь-М».

Корветы проекта 20380 — это многоцелевые боевые корабли ближней морской зоны. Их строительство ведется с 2001 года. Корабли выполнены с использованием технологии «стелс». Их корпуса и надстройки имеют характерные угловатые формы, в конструкции используется трудногорючий стеклопластик со свойствами радиопоглощения.

При длине кораблей чуть более 100 м водоизмещение корветов — всего 2200 т. Дальность плавания около 3500 морских миль (примерно 6500 км), максимальная скорость — 27 узлов (50 км/ч). В настоящее время на вооружении этих кораблей — универсальные ракеты Х-35У, а также дальнобойный зенитный комплекс «Полимент-Редут».

Крылатые ракеты «Калибр» способны поражать наземные цели на расстоянии до 1500 км. Небольшая высота полета и высокоточная навигационная система делают их незаметными для самых высокотехнологичных средств обнаружения.

«Панцирь-М» — модификация новейшего российского зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С». Морской вариант способен защитить корабль от массированных ударов с применением высокоточного оружия. «Панцирь-М» оснащен высокочувствительными радарами раннего обнаружения. Они работают синхронно с системами оптико-электронного и инфракрасного наведения.

«Панцирь-М» способен сбивать все виды самолетов и вертолетов, а также беспилотные летательные аппараты и крылатые ракеты. Комплекс уничтожает цели на высоте до 20 км при дальности стрельбы до 15 км.

— Корветам проекта 20380 явно не хватало вооружения, — рассказал «Известиям» военный историк Дмитрий Болтенков. — Фактически это были противолодочные корабли с ограниченной возможностью поражать наземные и морские цели. На первых серийных кораблях даже не было нормального ПВО. Вместо «Полимент-Редута» стояли ЗРАК «Кортик-М». Но после модернизации стелс-корветы превратятся в универсальные платформы. Они смогут топить корабли и суда, с высокой точностью выбивать наземные цели. А сочетание «Полимент-Редута» и «Панциря» позволит создать в радиусе 100 км вокруг корвета непроницаемую зону ПВО.

В настоящее время в составе ВМФ России — пять кораблей проекта 20380. «Стерегущий», «Сообразительный», «Бойкий» и «Стойкий» входят в состав Балтийского флота. «Совершенный» — в состав Тихоокеанского флота. В стадии постройки — еще восемь корветов.