ГЛОНАСС переходит на спутники-трансформеры

В новых российских навигационных космических аппаратах (КА) будет предусмотрена возможность замены бортовой аппаратуры. Это позволит непосредственно перед запуском установить на спутник самое современное оборудование в любой необходимой конфигурации. Сейчас модернизировать КА перед стартом невозможно. Готовый аппарат иногда ожидает запуска несколько лет, за это время спутник может критически устареть. Первые российские «трансформеры» будут изготовлены в 2018 году.

По словам экспертов, новое решение в будущем позволит ГЛОНАСС предоставлять не только навигационный сигнал, но и широкий спектр различной информации — к примеру, прогнозы погоды, трафик дорожной обстановки. Система сможет даже оказывать услуги связи.

Глонасс_3 Сборка навигационного космического аппарата «Глонасс-К» Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Как рассказали «Известиям» в производящей КА компании «Информационные спутниковые системы» им. академика М.Ф. Решетнева» (ИСС), российские навигационные спутники следующего поколения «Глонасс-К1» и «Глонасс-К2» будут иметь возможность модернизации под дополнительные задачи. Они получат модульную конструкцию, позволяющую легко обновлять аппаратуру. Такое решение позволит избежать устаревания спутниковой группировки еще на земле.

— При создании навигационных КА нового поколения мы закладываем максимальные возможности по замене одних приборов на другие, модернизации — с таким условием, чтобы не менять конструкцию самого аппарата. Спутниковая платформа имеет определенный запас по энергетике, по жесткости конструкции, по бортовому комплексу управления для размещения в случае необходимости новых приборов, — рассказал «Известиям» генеральный директор ИСС Николай Тестоедов.

По его словам, в настоящее время предприятие изготавливает девять космических аппаратов третьего поколения «Глонасс-К1» (запуск первого — в конце 2018 года) и два «Глонасс-К2» четвертого поколения (старт первого — в начале 2019 года). Для каждого спутника прописано, какой набор аппаратуры он получит. Но в случае необходимости каждый при подготовке к запуску можно оснастить новой аппаратурой. Предполагается, что эти спутники будут работать на орбите до 2030–2035 годов.

— Нет ничего хуже, чем закладывать на космический аппарат с длительным сроком жестко установленный набор аппаратуры, — пояснил Николай Тестоедов.

Глонасс_2 Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с аппаратом системы ГЛОНАСС c космодрома Плесецк Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

В числе оборудования, которое точно получат новые спутники, по сравнению с аппаратами второго поколения «Глонасс-М», — новые «бортовые часы», которые позволят повысить точность навигационного сигнала. Также будут добавлены блоки сбора и ретрансляции сигналов системы поиска и спасения потерпевших бедствие КОСПАС-САРСАТ. Два дополнительных кодовых сигнала в «Глонасс-К1» и еще два в «Глонасс-К2» позволят повысить помехозащищенность и точность навигации.

По мнению редактора отраслевого журнала «Вестник ГЛОНАСС» Константина Крейденко, в будущем российские навигационные спутники могут получить возможность предоставлять потребителям информационные сервисы.

Глонасс_1 Макет спутника «Глонасс-М» Фото: РИА Новости/Владимир Баранов

— Помимо определения точного местоположения, людям необходимо получать метеопрогноз, данные о движении на дорогах, справочную информацию о находящихся рядом объектах, например, исторических памятниках, торговых центрах. Всё это тоже реально делать с помощью спутников. Также можно обеспечивать телекоммуникации, — рассказал «Известиям» Константин Крейденко. — Кроме того, существует угроза использования беспилотного транспорта для совершения терактов. Но информация о местоположении дрона, анализ его движения позволяют создать системы обеспечения общественной безопасности. Можно будет предупредить людей об опасности или выключить само транспортное средство.

Сейчас система ГЛОНАСС насчитывает 25 космических аппаратов, из них 13 работают за пределом гарантийного срока. В течение нескольких лет предприятие-изготовитель хранит шесть готовых к запуску аппаратов второго поколения «Глонасс-М». По плану они уже должны быть запущены в космос.