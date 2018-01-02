Строительство здания для Центра ГЛОНАСС подорожало вдвое

Строительство центра эксплуатации российской навигационной системы ГЛОНАСС обойдется вдвое дороже, чем ранее предполагалось. Сегодня комплекс оценивается в 2 млрд рублей, его сдача в эксплуатацию перенесена с 2018 года на 2019-й. Это связано с необходимостью импортозамещения попавшего под санкции оборудования.

Возведение Центра контроля и подтверждения тактико-технических характеристик системы ГЛОНАСС (официальное название комплекса) на территории ЦНИИмаш, главного научного института госкорпорации «Роскосмос», началось в 2010 году. Затем работы были приостановлены из-за расследования нарушений при строительстве. Здание до сих пор недостроено. В прошлом году речь шла о вводе центра в эксплуатацию в конце 2018 года.

— Сроки ввода объекта перенесены на 2019 год в связи с уточнением параметров бюджетного финансирования. Проведенный в 2017 году строительный аудит проектно-сметной документации определил необходимость внесения изменений в эту документацию, — рассказали в институте.

В здании должен разместиться Информационно-аналитический центр ГЛОНАСС. Это подразделение ЦНИИмаш управляет гражданской инфраструктурой российской навигационной системы, занимается информационной поддержкой ее потребителей, обеспечивает взаимодействие с международными структурами и другими навигационными системами.

Система ГЛОНАСС создавалась «Роскосмосом» и Минобороны совместно в интересах обеих организаций. Орбитальной группировкой управляют военные из Главного испытательного космического центра имени Титова (Краснознаменск Московской области).

Согласно заданию на модификацию проектно-сметной документации (есть в распоряжении «Известий»), сроки строительства продлены из-за необходимости «замены проектного технологического оборудования, проектного оборудования инженерно-технического обеспечения, допуск которого в Российскую Федерацию ограничен, на оборудование, аналогичное проектному».

В частности, необходимо найти новые, не подпадающие под санкции варианты поставок оборудования для центра обработки данных, локальной вычислительной сети, коллективных средств отображения информации и др.

На завершение строительных работ и ввод здания в эксплуатацию, согласно документации, запрошено 981 млн рублей. Финансирование предполагается из средств ФЦП «ГЛОНАСС» на 2012 – 2020 годы. На капитальное строительство уже потрачено 1,05 млрд рублей.

По словам независимого эксперта в области навигационно-информационных технологий Андрея Лысенко, рост общей стоимости проекта связан с внешними санкциями и государственной политикой технологического импортозамещения, из-за чего компьютерное оборудование выросло в цене.

— Есть сложности с современной электронно-компонентной базой и вычислительно-аппаратной частью для высокоточных средств измерения — основным оборудованием центра, — рассказал Андрей Лысенко.

По мнению редактора отраслевого журнала «Вестник ГЛОНАСС» Константина Крейденко, здание нужно достроить, а затем вывести из подчинения «Роскосмоса».

— Эта структура должна иметь межведомственный статус, а не входить в состав подчиненного «Роскосмосу» института, — считает Константин Крейденко. — Необходимо в центре объединить все службы, занимающиеся ГЛОНАСС на различных уровнях: от международного до муниципального.

Как сообщали «Известия», начатое в июне 2010 года строительство Центра ГЛОНАСС было приостановлено в конце 2011 года из-за превышения сметы. Против ряда должностных лиц, участвовавших в строительстве организаций, было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса РФ («Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения»). Расследование еще не завершено.