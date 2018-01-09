ГЛОНАСС не даст рыбе уплыть за границу

Российские рыболовецкие суда будут контролироваться из космоса. По заказу Министерства транспорта РФ их оснастят специальной аппаратурой «Трал». Система ГЛОНАСС обеспечит отслеживание местоположения судна. Специальная аппаратура станет контролировать опускание и поднятие трала, а также подсчитывать массу улова. Вся информация будет автоматически передаваться через спутники связи «Гонец» в отраслевую систему мониторинга Росрыболовства. Диспетчеры в режиме онлайн получат информацию о ловле в запрещенных местах или выгрузке рыбы в иностранных портах.

Первые образцы аппаратуры были изготовлены в начале декабря. В пресс-службе Минтранса России «Известиям» подтвердили проведение соответствующей опытно-конструкторской работы. Разработку системы «Трал» ведет входящий в состав госкорпорации «Роскосмос» холдинг «Российские космические системы» (РКС). В «Роскосмосе» отметили, что этот проект выполняется в рамках федеральной целевой программы «Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС на 2012–2020 годы».

По словам представителя РКС, новая технология разрабатывается по заказу Минтранса. Цель проекта — борьба с нелегальным выловом рыбы в российской экономической зоне и ее незаконной поставкой в порты других государств. Первые образцы аппаратуры были изготовлены в начале декабря. Работу над проектом планируется завершить до 2019 года.

— Мы ставим на рыбопромысловое судно разработанную нами аппаратуру, которая обеспечивает не просто контроль местоположения судна, но и отслеживает, чем оно занимается. Фиксируется, когда опустился трал и сколько поднял на борт, — сообщил «Известиям» представитель РКС. — Информация в автоматическом режиме идет через спутники связи «Гонец» в диспетчерский центр Росрыболовства. Вся эта информация некорректируемая. Можно увидеть, что корабль пошел не по тому маршруту, встретился с другим кораблем, вернулся в порт без груза.

Росрыболовство уже не первый год работает над повышением уровня контроля за промыслом и прозрачности отчетности. В пресс-службе агентства подчеркнули, что система «Трал» находится в стадии разработки, до ее внедрения предстоит еще урегулировать ряд вопросов.

— Уже сейчас спутниковые системы связи, в том числе «Гонец», используются для мониторинга местоположения судов, — сообщил «Известиям» представитель Росрыболовства. — Специальные программные средства позволяют выявлять ННН-промысел (незаконный, несообщаемый и нерегулируемый. — «Известия»). Соответствующая информация передается в Пограничную службу ФСБ России для проведения оперативных мероприятий.

В рамках национального плана по противодействию ННН-промыслу в 2015 году удалось проконтролировать законность вылова около 60% вывозимых из страны водных биоресурсов. В 2017 году этот показатель составил почти 100%. Летом 2016 года вступил в силу инициированный Продовольственной и сельскохозяйственной организацией (ФАО) ООН международный договор, нацеленный на борьбу с незаконным рыбным промыслом. К нему присоединились около 50 стран, включая Россию. Иностранные рыболовные суда, желающие войти в порты этих государств, должны заранее запросить разрешение, предоставить подробную информацию о своей деятельности и рыбе, которая имеется на борту.