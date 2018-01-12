ГЛОНАСС получит ассистента

Российская навигационная система ГЛОНАСС получит опцию «быстрого старта». Специальная технология поможет поддерживающим ее устройствам за считаные секунды после включения находить спутники и определять свои координаты. Это, в частности, позволит более быстро определять места ДТП для оказания помощи. Такая функция заработает в 2019 году. Определение местоположения ускорится за счет загрузки данных о спутниках в клиентские устройства через сотовую связь или Wi-Fi. Сейчас аналогичная функция реализована лишь в американской GPS.

Как сообщили «Известиям» в пресс-службе АО «ГЛОНАСС» (оператор государственной системы экстренного реагирования при авариях ЭРА-ГЛОНАСС), эта компания занимается разработкой нового аппаратно-программного комплекса. Система будет формировать корректирующую информацию и передавать ее в навигационную аппаратуру, совмещенную с абонентскими устройствами мобильной связи. Планируемый срок ввода в эксплуатацию комплекса А-ГЛОНАСС (первая буква — от английского assisted — «помогающий») — конец 2019 года.

— Новая технология позволит определять местонахождение по более слабым навигационным сигналам и сократит затрачиваемое на это время, — отметил представитель компании. — Более быстрое установление координат терминалов ЭРА-ГЛОНАСС после дорожно-транспортных происшествий, повышение точности локализации места ДТП под мостами и в туннелях станет весьма востребованной и полезной опцией.

Как ожидается, технология А-ГЛОНАСС будет также широко востребована водителями c автонавигаторами, организациями городского и железнодорожного транспорта, экстренными службами.

По словам независимого эксперта в области навигационно-информационных технологий Андрея Лысенко, для предотвращения рисков долгого определения координат автомобиля при аварии следует применять различные технологии.

— Бортовой модуль системы ЭРА-ГЛОНАСС в случае аварии или вызова автоматически активизирует решение навигационной задачи по сигналам как ГЛОНАСС, так и GPS, — сказал «Известиям» Андрей Лысенко. — По стандарту, среднее время его запуска даже в режиме «холодного» старта (при первом включении, когда неизвестны время и координаты и другие необходимые параметры) не должно превышать одной минуты. Но в реальных условиях длительность старта может значительно вырасти. Это неприемлемо замедлит реагирование спасательных служб на тревожный вызов.

По мнению члена экспертного совета при правительстве РФ Андрея Ионина, усилия оператора ЭРА-ГЛОНАСС по развитию пользовательских сервисов можно только приветствовать.

— Чем больше услуг будет оказываться на базе соответствующей инфраструктуры, тем лучше будет для потребителей и государства, — отметил Андрей Ионин.

Системы ГЛОНАСС и GPS позволяют пользователю, оснащенному абонентской навигационной аппаратурой, независимо от района нахождения в любой момент и с высокой точностью определять свои координаты. Однако в городах, в сильно пересеченной или лесистой местности заявленные ее характеристики по точности и надежности не всегда достижимы. Пользователи на улицах городов часто могут принимать сигналы только от небольшого количества спутников.