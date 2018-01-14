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Инженеры Бауманки предложили новый способ обслуживания ГЛОНАСС

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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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Инженеры МГТУ имени Баумана предложили обслуживать спутники ГЛОНАСС с помощью орбитальной станции и отделяемых от нее маневрирующих аппаратов. Это следует из доклада, который изобретатели представят на «Королевских чтениях» в Москве.

«Концепция обслуживания системы ГЛОНАСС рассматривается в следующей постановке: предполагается, что для обслуживания всей системы выделена одна долговременная орбитальная станция, от которой осуществляют свои маневры маневрирующие транспортные космические аппараты», — приводит тезис доклада «РИА Новости».

Отделяемые аппараты смогут изменять функциональное назначение спутников и продлять срок службы аппаратов, в частности, за счет дозаправки.

Ранее портал iz.ru сообщал, что ГЛОНАСС будет отслеживать местоположение российских рыболовецких судов. Диспетчеры в режиме онлайн получат информацию о ловле в запрещенных местах или выгрузке рыбы в иностранных портах. 

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