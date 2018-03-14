Космос — в одни руки

В России может быть образован универсальный ракетно-космический холдинг, в котором объединят разработчиков и производителей всех видов ракетного вооружения, носителей гражданского назначения, спутников и космических кораблей. В состав такой структуры планируется включить госкорпорацию «Роскосмос», концерны ВКО «Алмаз-Антей» и «РТИ Системы», а также корпорацию «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ). Источники «Известий» в этих предприятиях сообщают, что идея создания новой мегакорпорации принадлежит вице-премьеру Дмитрию Рогозину, курирующему оборонный комплекс и космическую отрасль. Причем изначальный замысел был еще грандиознее: объединить авиастроительные компании и госкорпорацию «Роскосмос».

О планах создания ракетно-космического холдинга «Известиям» рассказали несколько высокопоставленных лиц в оборонно-промышленном комплексе и военном ведомстве. В общей сложности информация подтверждена семью независимыми источниками.

— В настоящее время все документы по объединению подготовлены и согласованы на уровне правительства, — рассказал «Известиям» высокопоставленный собеседник, знакомый с ситуацией. — Задача нового объединения — консолидировать все усилия в области мирного космоса и воздушно-космической обороны страны. Сейчас эти направления находятся в ведении разных корпораций, что снижает эффективность работы. Принципиальное решение на высшем уровне еще не принято. Специальное совещание по этому вопросу с участием руководителей государства и заинтересованных отраслей должно состояться в ближайшее время.

Новая структура будет отвечать за производство широкого спектра продукции — от зенитных снарядов и гиперзвуковых боевых блоков до межпланетных автоматических зондов. В будущее объединение помимо «Роскосмоса» войдут концерны ВКО «Алмаз-Антей» и «РТИ Системы», а также корпорация «Тактическое ракетное вооружение». В профессиональных кругах проект уже прозвали «ракетным монстром».

Справка «Известий» По данным базы «Спарк-Интерфакс», выручка «РТИ Системы» за 2016 год составила 44,6 млрд рублей. За 2016 год у «Алмаза-Антея» этот показатель составил 212,4 млрд, а у КТРВ — 26,8 млрд рублей. Госкорпорация «Роскосмос» существует за счет бюджетного финансирования. Его объем в 2016 году составил 210 млрд. В рамках Федеральной космической программы госкорпорация получила 103 млрд рублей, а еще 29 млрд принесла ФЦП «ГЛОНАСС».

— Осенью 2017 года вице-премьер Дмитрий Рогозин обратился в правительство с предложением создать госкорпорацию «Росавиа», которая объединила бы авиастроительную отрасль и «Роскосмос», — рассказал «Известиям» высокопоставленный представитель военно-промышленного комплекса. — Со временем идея трансформировалась. Было принято решение, что слияние авиационной и космической отрасли нецелесообразно. А вот предложение объединить все предприятия, занимающиеся ракетной и воздушно-космической тематикой, нашло поддержку, и в феврале нынешнего года были подготовлены проекты документов по объединению.

В аппарате Дмитрия Рогозина от комментариев воздержались, предложив вернуться к обсуждению темы «через несколько недель».

Создание подобного холдинга — правильная идея с точки зрения синергии технологий и снижения нагрузки на государственный бюджет, заявил «Известиям» член экспертного совета при правительстве РФ Андрей Ионин. По его словам, в космической отрасли очень длительный инновационный цикл, поэтому этот бизнес правильнее развивать в составе крупных холдингов. Именно так делается в Европе и США. Там космосом занимаются такие авиастроительные компании, как Airbus и Boeing. В России же интеграция произойдет с ОПК.

— В таком объединении будут «дойные коровы», за счет их доходов можно финансировать долгосрочные космические программы, — пояснил Андрей Ионин. — Если «Роскосмос» полностью зависит от государственного бюджета, то «Алмаз-Антей» занимает среди российских предприятий ОПК первое место по экспорту продукции. Главное, что корпоративные культуры «Алмаз-Антея» и «Роскосмоса» совпадают, есть близость технологий — электроника, ракетные двигатели, материалы.

При этом эксперт подчеркнул, что в ходе объединения важно не допустить перекоса в пользу военной составляющей, не потерять российскую гражданскую космонавтику, включая пилотируемую.

Эксперты обращают внимание на тот факт, что наряду с госактивами в обсуждаемой схеме участвует и частная компания — «РТИ Системы». Знакомые с ситуацией источники уверяют, что с владельцами актива принципиальная договоренность достигнута. В АФК «Система» эту ситуацию оставили без комментариев.

Новое промышленное объединение позволит российскому ОПК сконцентрировать «в одних руках» технологический задел в области создания межконтинентальных баллистических ракет, гиперзвукового оружия, средств воздушно-космической обороны, а также крылатых ракет, отметил главный редактор интернет-проекта Militaryrussia Дмитрий Корнев. По его словам, в состав новой корпорации войдут ключевые игроки на этом поле. В частности, НПО машиностроения (входит в состав КТРВ) разработало и наладило выпуск гиперзвукового планирующего боевого блока системы «Авангард». Московский институт теплотехники разработал МБР «Ярс» и «Булава», которые производятся на Воткинском заводе. «ГРЦ Макеева» создал МБР «Сармат». Три последних предприятия входят в состав «Роскосмоса».

— На первый взгляд не совсем логично выглядит присоединение «Алмаз-Антея». Но у этой корпорации достаточно большой задел в области не только зенитных и противоракетных, но и космических систем, — отметил Дмитрий Корнев. — Новые разработки этого концерна легко могут перехватывать объекты не только в атмосфере, но и в ближайшем космосе. Также новое объединение станет монополистом в области создания крылатых ракет. Сейчас на этом рынке два ключевых игрока — «Радуга» и «Новатор». Первое предприятие входит в состав КТРВ, а второе — в концерн «Алмаз-Антей».

В «Роскосмосе», «Алмаз-Антее» и КТРВ возможное объединение предпочли не комментировать.