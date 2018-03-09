Противоракетный «Прометей»

В конце февраля СМИ сообщили о запуске в серию новейшей российской зенитной ракетной системы С-500 «Прометей», известной также под индексом 55Р6М «Триумфатор-М». Разработка этой системы имеет долгую предысторию. В биографии нового «щита» российских воздушно-космических сил разбирался iz.ru.

Новые заводы и новые возможности

Производство С-500 и ракет для него разворачивается с опорой на обновленную промышленную базу — концерн ВКО «Алмаз-Антей» построил новые заводы в Кирове и Нижнем Новгороде. В Кирове, как сообщил вице-премьер Дмитрий Рогозин, производятся ракеты для новой системы, а в Нижнем Новгороде — колесные полуприцепы и финальная сборка систем С-400 и С-500 на автомобильных шасси.

Заявленные характеристики С-500 весьма высоки, в том числе — дальность поражения целей до 600 километров, возможность поражения баллистических ракет средней дальности и боевых блоков межконтинентальных ракет на финальной стадии полета. Система управления С-500 обеспечивает одновременный обстрел до 20 целей и позволяет связывать в единую структуру С-500 и другие системы ПВО, включая С-300 и С-400, создавая районы концентрированной противовоздушной и противоракетной обороны, «взлом» которых потребует очень больших сил и чреват серьезными потерями для противника при отсутствии гарантий успеха.

Российская ПРО?

Довольно высокие противоракетные возможности С-500, в некоторых моментах превосходящие возможности американских систем THAAD и Aegis Ashore, заставляют многих специалистов задаваться вопросами о возможности создания российской национальной системы ПРО, однако цель этих систем иная.

В силу географического положения России создание ПРО, надежно прикрывающей всю территорию страны, невозможно и бессмысленно. Однако способность создавать районы, надежно прикрытые от удара с воздуха (а в перспективе и с орбиты), позволяет защитить критически важные элементы инфраструктуры и военные объекты, исключив их уничтожение внезапным ударом, который может быть подготовлен и нанесен скрытно.

Это не отменяет возможного использования С-500, например, в составе модернизированной системы ПРО Москвы, которая с добавлением данного звена может стать системой воздушно-космической обороны центрального региона европейской части России в целом.

«Зонтики» ПВО и ПРО с использованием С-500 могут быть раскрыты над позиционными районами РВСН, базами флота, крупнейшими промышленными районами, обеспечив их защиту от большей части угроз. Близ побережья, в сочетании с силами береговой обороны они могут стать составной частью оборонительной инфраструктуры районов блокированного доступа (в западной терминологии A2/AD).

История «Прометея»

Корни разработки новой отечественной зенитной ракетной системы уходят в конец 1960-х годов. В 1969 году было предложено создать унифицированную систему ПВО С-500У для Сухопутных войск, войск ПВО и флота. В 1970-х разработки разошлись по разным направлениям, приведя, с одной стороны, к созданию семейства ЗРС С-300П для войск ПВО страны (и унифицированных с ними С-300Ф для кораблей ВМФ) и с другой — семейства ЗРС противоракетной обороны на театре военных действий С-300В для Cухопутных войск.

С500_2 Комплекс ПВО С-400 «Триумф» Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко

В дальнейшем обе ветви совершенствовались: наиболее современной модификацией семейства С-300П стала известная С-400, а С-300В — С-300В4. Практически все характеристики систем за это время заметно выросли, обеспечив им репутацию наиболее сильных средств ПВО. Регулярно возникающие претензии об отсутствии у С-300 боевого опыта можно, однако, развернуть и иной стороной — с государствами, имеющими работоспособную систему ПВО с С-300 в основе, опасаются связываться.

Тем не менее, руководство Минобороны не оставляло планов получить в итоге единую систему воздушно-космической обороны, которая объединила бы в себе и противовоздушные, и противоракетные возможности, а также, учитывая современные реалии, могла бы отражать удары с орбиты.

Новая система получила уже знакомый индекс С-500, а ее разработка началась в середине 2000-х годов, незадолго до развертывания первых серийных С-400 в системе ПВО Москвы.

Чего и сколько?

В рамках действующей госпрограммы вооружения 2011–2020 Воздушно-космические силы РФ должны были получить 56 дивизионов С-400 и 10 дивизионов новой системы С-500. Программа по С-400 успешно выполняется — на конец 2017 года развернуто 46 дивизионов этой системы, и с учетом имеющихся темпов производства она может быть закрыта уже в следующем году, за год до завершения ГПВ-2020. Производство С-500, однако, только разворачивается, и, скорее всего, первые дивизионы «Прометея» будут переданы не ранее следующего года. Темпы дальнейшего развертывания во многом будут зависеть от результатов эксплуатации первых поставленных систем.

При этом уже известно, что первые дивизионы С-500 будут развернуты под Москвой — точно так же, как первые С-400 в 2007–2009 годах и первые С-300ПТ в конце 1970-х.

Соперники и конкуренты

С500_3 Американская система противоракетной обороны THAAD Фото: Global Look Press/Ralph Scott

В своем текущем виде С-500 не имеет прямых аналогов: в мире нет другой серийной унифицированной мобильной наземной системы ПВО/ПРО. По ряду параметров он может сравниваться с THAAD, по другим — с Aegis или израильской Arrow. В целом С-500 представляет собой предельное выражение специфического российского опыта развития средств ПВО, который с середины 1940-х годов исходит из постулата возможной войны с противником, обладающим серьезным превосходством в воздухе. Это заставляет относиться к ПВО гораздо внимательнее, создавая «многослойную» систему с многократным резервированием функций и перекрытием зон ответственности для отражения возможного удара. Создание ракетно-ядерного щита отодвинуло непосредственную угрозу войны, но философия развития ПВО не изменилась.

Но такая задача, по сути, стоит перед любым другим государством, особенно неядерным — добиться превосходства в воздухе над США сегодня не может никто, что заставляет очень серьезно относиться к оснащению своей противовоздушной обороны.

Средства ПВО, от С-400 до переносных зенитных ракетных комплексов и малокалиберной артиллерии, стабильно дают России значительную часть экспортного дохода от поставок вооружений, и появление С-500, скорее всего, подстегнет интерес к отечественным предложениям на этом рынке. Дешевой эта система, впрочем, не будет.