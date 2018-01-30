Войска США не собираются покидать сирийский Манбидж

Американские войска не планируют покидать сирийский город Манбидж. С таким заявлением выступил глава центрального командования ВС США, генерал Джозеф Вотел.

По его словам, Вашингтон не рассматривает вывод войск из данного населенного пункта, передает ТАСС со ссылкой на зарубежные СМИ.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не исключил, что операция «Оливковая ветвь» будет распространена на город Манбидж, где базируются отряды «Сил демократической Сирии» (СДС). Данную организацию турецкие власти считают террористической.

В свою очередь, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу призвал США «немедленно вывести свои войска из Манбиджа».

Как писал портал iz.ru, 20 января Анкара объявила о начале операции «Оливковая ветвь» против курдов. Поводом для такого решения стали намерения США создать на сирийско-турецкой границе так называемые отряды безопасности.