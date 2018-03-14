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Трамп допустил появление космических сил в США

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Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
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Американским властям в будущем может потребоваться создание нового полноценного вида вооруженных сил — космических войск. Об этом во вторник заявил президент США Дональд Трамп во время выступления на военно-воздушной базе «Мирамар» в штате Калифорния.

«В моей новой национальной космической стратегии космос признан зоной военных действий, как земля, воздух и море. У нас даже могут появиться космические силы», — отметил американский лидер.

При этом он признал, что с начала не воспринимал эту идею всерьез. «А затем я сказал, какая это может быть отличная идея, нам нужно будет это сделать, это может произойти», — добавил глава государства.

Как писал портал iz.ru, ранее начальник штаба ВВС США Дэвид Гольдфейн заявил о подготовке к войне в космическом пространстве

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