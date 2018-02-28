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Пентагон заявил о подготовке к войне в космическом пространстве

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Фото: Global Look Press/Yin Bogu
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США могут приступить к ведению боевых действий в ближайшие несколько лет. Об этом на 34-ом ежегодном симпозиуме Военно-воздушной ассоциации и Выставке технологий во Флориде заявил начальник штаба ВВС США Дэвид Гольдфейн, передает Space News.

«Я считаю, что мы будем наносить удары из космоса через несколько лет. И мы (ВВС США — Прим. ред.) являемся родом войск, который должен руководить совместными боевыми действиями на этой новой оспариваемой территории. Это то, чего требует страна», — сказал Гольдфейн.

От отметил, что для повышения огневой мощи США американской разведке необходимо внедрить во все сферы (море, воздух, земля и киберпространство) коммуникационные возможности. Он также добавил, что на сегодняшний день ВВС США нуждаются в новом поколении командующих.

По данным издания, в 2018 году на развитие военно-воздушных сил США планируется направить порядка $7,75 млрд, что на 20% больше, чем в предыдущем году, отмечает телеканал «Звезда».

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