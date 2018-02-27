Американские СМИ рассказали о проблеме вооруженных сил США

Проблема вооруженных сил США заключается в том, что армия сильно полагается на элитные подразделения, что подрывает авторитет других отрядов. Об этом пишет издание National Interest.

Некоторые военачальники США выразили мнение, что авторитет других подразделений подрывает чрезмерный авторитет сил специального назначения «зеленые береты», элитного подразделения глубинной разведки «рейнджеры» и «морских котиков».

По мнению издания, часто бойцы элитных подразделений участвуют в операциях, которые не входят в их компетенцию, что плохо влияет на их способности выполнять основные задачи.

Американские эксперты призывают Пентагон пересмотреть политику по использованию элитных отрядов вооруженных сил США и осуществлять выбор необходимого подразделения исходя из уровня подготовки к решению поставленных задач, а не из соображений его популярности.