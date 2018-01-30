Спорт вреден

В США разгорается грандиозный скандал. Австралийский студент случайно обнаружил, что привычка американских солдат не выключать фитнес-трекеры позволяет любому желающему вычислить местоположение сверхсекретных баз США на Ближнем Востоке и в Африке. Пока Пентагон пытается понять, что делать с утечкой колоссального количества информации, пользователи интернета соревнуются в поисках новых тайных американских объектов по всему миру. В подробностях истории разбирался iz.ru.

Автор цитаты «Strava выпустила свою карту мира. 13 трлн GPS-точек от пользователей. Выглядит очень мило, но не особо обрадует тех, кто занимается спецоперациями. Можно четко идентифицировать и картографировать базы США».

Этот твит 20-летнего студента из Канберры Натана Расера, опубликованный 27 января 2018 года, буквально взорвал интернет. Второкурсник Австралийского национального университета, изучающий международные отношения на Ближнем Востоке, случайно обнаружил приложение, при помощи которого можно отследить массу любопытных объектов по всему миру.

Компания Strava, выпустившая в свое время приложение для фитнес-трекеров, в конце 2017 года выложила в открытый доступ полученные с его помощью результаты. Всё оформлено исключительно красиво — на фоне черной ночной карты светятся точки, где приемники через приложение Strava за последние два года фиксировали активность GPS-трекеров 27 млн пользователей. Точки складываются в сияющие во тьме маршруты. При желании можно включить режим Google-карт и посмотреть, как выглядит интересующее место со спутника.

Автор цитаты «При помощи этого приложения любой может увидеть, где живут, бегают или ездят на велосипеде богатые белые люди», — сказал отец Натана, услышав от сына о сайте. И действительно, Европа и США буквально сияли. Тогда Натан решил посмотреть, что же происходит на интересующем его Ближнем Востоке. «Мне просто стало интересно, показывает ли это приложение, где находятся американские солдаты, — рассказывал он потом. — Эта штука сверкала, как рождественская елка».

На абсолютно черном фоне Ирака и Сирии были разбросаны яркие точки. Приблизив их, Натан обомлел. Четкие маршруты вокруг строений — места прогулок, пробежек, занятий спортом. Блокпосты, вокруг которых от скуки наматывали круги часовые. Дороги к непонятным объектам посреди пустыни. Часть из найденных Натаном точек оказались известными американскими и российскими военными базами. Часть — не раз мелькали в публикациях СМИ как предположительные военные объекты. Однако о многих точках, где фиксировалась регулярная активность GPS-трекеров, до того не было известно вообще.

Он не хотел

Автор цитаты «Я удивлен тем, что мой пост вызвал столько внимания, — рассказывал Натан, который после института собрался вступить в ряды австралийской разведки. — Я ожидал, что это будет интересно в основном ботаникам, информация постепенно дойдет до американских властей, и они потихоньку решат эту проблему. Но вместо этого интернет буквально взорвался, ни о чем подобном я и не помышлял».

На самом деле у этой истории есть еще один герой — живущий в Германии Тобиас Шнайдер, политолог и эксперт по Ближнему Востоку, давно и плотно занимавшийся темой гражданской войны в Сирии. По удивительному совпадению за две минуты до твита Расера он выложил свой — со ссылкой на карту Strava и кратким замечанием, что теперь идентифицировать военные базы США в Сирии будет проще простого.

фитнес3 Фото: U.S. Army/flickr.com/Staff Sgt. Russell Lee Klika

За последующие два дня подписчики Шнайдера и Расера устроили настоящее соревнование — кто найдет больше загадочных точек в черноте третьего мира. В итоге обнаружены десятки, если не сотни объектов. Разумеется, не все из них на поверку оказались военными базами — к примеру, в африканских странах активно работают различные гуманитарные организации и миссии ООН, члены которых пользуются фитнес-трекерами. Но свое местоположение они не скрывают — в отличие от тех, кто находится на спецзадании.

Результаты поражают. Журналист Адам Ронсли, к примеру, обнаружил следы многочисленных забегов с трекерами на пляже в Могадишо — совсем рядом с тем местом, где предположительно находится тайная база ЦРУ. Другой журналист, Бен Тауб, идентифицировал американские военные базы, откуда действуют бойцы спецслужб США, в африканском регионе Сахель. Еще один пользователь Twitter установил местоположение саудовских ракетных систем Patriot в Йемене.

Многое могут рассказать и линии вдоль дорог и троп. К примеру, в Афганистане они позволяют вычислить маршруты и рассчитать интенсивность поставок боеприпасов и снаряжения на американские военные базы, а также отследить маршруты патрулирования в горах.

Автор цитаты «Это явная и очевидная угроза безопасности, — заявил Шнайдер. — Благодаря этой карте вы знаете, какой образ жизни ведут солдаты на базах. К примеру, можно понять, по каким улицам бегают эти люди во время тренировок».

Включи GPS, друг

Пентагон пока реагирует крайне сдержанно. Пресс-секретарь ведомства майор Одриша Харрис заявила, что оборонное ведомство «воспринимает такие вопросы очень серьезно и сейчас изучает ситуацию, чтобы определить, нужно ли проводить дополнительные тренинги или выпускать новые инструкции, чтобы обеспечить безопасность военных дома и за рубежом». Полковник Райан Диллон, пресс-секретарь коалиции, действующей против боевиков «Исламского государства» (запрещено в РФ), сообщил, что военные пересмотрят принципы использования всех беспроводных устройств на армейских объектах. Пока же командирам на базах рекомендуется особо строго следить за соблюдением существующих правил.

фитнес1 Фото: REUTERS

Как ни парадоксально, отчасти в своих проблемах Пентагон виноват сам. Годами американское командование поощряло использование фитнес-трекеров Fitbit, рассчитывая, что они помогут в борьбе с ожирением среди рекрутов. Более того, в 2013 году в американских вооруженных силах стартовала пилотная программа, призванная улучшить физическую форму военнослужащих. В рамках ее среди солдат и офицеров бесплатно распространили 2,5 тыс. фитнес-трекеров, многие из которых, очевидно, засветились на карте Strava.

Сами создатели приложения и сайта утверждают, что они ни в чем не виноваты. Во-первых, они изначально заявляли, что готовы работать с любыми госструктурами, чтобы не допустить утечки секретной информации. Во-вторых, в приложении есть опция «отключиться от Сети», которая позволяет сохранить секретность. Таким образом, ответственность за несоблюдение техники безопасности лежит всецело на самих пользователях.

В этом заявлении немало лукавства. Разработчики неслучайно прикрутили к своему приложению дополнительные функции, которые превращают его в подобие соцсети, позволяя общаться с другими пользователями и мериться достижениями. Это провоцирует на то, чтобы держать трекер включенным — и, разумеется, большинство так и поступает.

Поколение, которое не боится

На самом деле проблема гораздо глубже и системнее. Те, кто «светил» своими трекерами в Сети, — как правило, молодое поколение, родившееся уже в эпоху интернета. Они не мыслят жизни вне цифрового окружения. Любые требования секретности отступают перед соображениями удобства. Люди живут в условиях включенного GPS-трекера с рождения, он помогает в массе ситуаций и начинает восприниматься как нечто естественное.

фитнес2 Фото: U.S. Army/flickr.com/Capt. William Carraway

Если бы утечка информации касалась лишь американских баз, можно было бы только порадоваться. Тем более что наравне с ними «светятся» объекты других держав, предпочитающих не афишировать расположение своих лагерей: французов и британцев, и даже в КНДР тускло подсвечена военно-морская база Вонсан.

Но на карте хорошо видны и контуры российских военных объектов в Хмеймиме, и авиабаза в крымской Каче, и 80-я арктическая мотострелковая бригада в северном Алакуртти. Даже если солдаты и офицеры в соответствии с требованиями секретности отключают трекеры в пределах базы, по активности за ее пределами можно узнать много интересного: где солдаты занимаются спортом, куда офицеры с семьями ездят на шашлыки и так далее.

Что характерно, отмечает Тобиас Шнайдер, при этом практически не видны иранские военные базы в Сирии: то ли у иранских военных просто нет фитнес-трекеров, то ли они идеально соблюдают цифровую дисциплину. Но первую меру попавшее в армию поколение интернета просто не поймет, а к необходимости второй придет еще не скоро. И вопрос о том, что делать с этой проблемой, никуда с повестки дня не денется и с каждым годом будет стоять всё острее.