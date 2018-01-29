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Пентагон отреагировал на данные о базах США с фитнес-браслетов солдат

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Фото: commons.wikimedia.org/David B. Gleason
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Пентагон заинтересовался сообщениями СМИ о возможном определении местоположения американских военных баз с помощью приложения для занятия спортом.

Ранее газета The Washington Post написала, что спортивная социальная сеть Strava позволяет обнаружить военные базы США на всей планете. В приложении для спортсменов есть интерактивная карта Global Heat Map. На ней высвечиваются все районы, в которых занимаются все пользователи сети, в том числе американские военные.

«Министерство обороны очень серьезно относится к подобным случаям и изучает данную ситуацию, чтобы определить, необходимы ли дополнительные указания или подготовка», — заявила официальный представитель военного ведомства майор Одрисия Харрис.

По ее словам, «в случае необходимости должны быть разработаны дополнительные меры для обеспечения безопасности военного персонала внутри страны и за рубежом». Харрис также напомнила, что ежегодная подготовка военного персонала подразумевает «ограниченное использование интернета, включая личные аккаунты в соцсетях».

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