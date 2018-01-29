СМИ: соцсеть для спортсменов позволяет обнаружить военные базы США

Социальная сеть для спортсменов Strava позволяет обнаружить военные базы США на всей планете. Об этом сообщила газета The Washington Post.

По данным издания, «американские солдаты и не подозревают, что, совершая пробежки, раскрывают секретную информацию». Сообщается, что Strava представляет собой GPS-приложение для любителей спорта, позволяющее им отслеживать свои спортивные достижения через GPS и анализировать данные физической активности, которые собирают фитнес-трекеры.

В ноябре 2017 года Strava создала у себя на сайте интерактивную карту Global Heat Map. На ней высвечиваются все районы, в которых занимаются спортом пользователи сети. При детализации изображения можно увидеть даже дорожки и тропы, используемые ими.

Сообщается, что «побочный эффект» спортивной соцсети выяснился, когда картой заинтересовался 20-летний студент из Австралии Натан Разер. Молодой человек хотел узнать, покажет ли Global Heat Map занятия спортом американских солдат в Сирии, пишет ТАСС.

О шокирующем результате австралийский студент поделился в соцсетях и привлек внимание аналитиков, военных, экспертов из многих стран. Пользователи стали обмениваться сообщениями о предполагаемых военных базах. В командовании ВС США отметили, что Пентагон «изучает возможные последствия использования этой карты».

Портал iz.ru писал о том, что Twitter работает над новой функцией, которая позволит его пользователям обмениваться видео так, как это делается в приложении Snapchat. Компания уже подготовила демоверсию, однако пока до конца не определилась с ее дизайном.