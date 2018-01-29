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СМИ: соцсеть для спортсменов позволяет обнаружить военные базы США

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Фото: labs.strava.com
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Социальная сеть для спортсменов Strava позволяет обнаружить военные базы США на всей планете. Об этом сообщила газета The Washington Post.

По данным издания, «американские солдаты и не подозревают, что, совершая пробежки, раскрывают секретную информацию». Сообщается, что Strava представляет собой GPS-приложение для любителей спорта, позволяющее им отслеживать свои спортивные достижения через GPS и анализировать данные физической активности, которые собирают фитнес-трекеры.

В ноябре 2017 года Strava создала у себя на сайте интерактивную карту Global Heat Map. На ней высвечиваются все районы, в которых занимаются спортом пользователи сети. При детализации изображения можно увидеть даже дорожки и тропы, используемые ими.

Сообщается, что «побочный эффект» спортивной соцсети выяснился, когда картой заинтересовался 20-летний студент из Австралии Натан Разер. Молодой человек хотел узнать, покажет ли Global Heat Map занятия спортом американских солдат в Сирии, пишет ТАСС.

О шокирующем результате австралийский студент поделился в соцсетях и привлек внимание аналитиков, военных, экспертов из многих стран. Пользователи стали обмениваться сообщениями о предполагаемых военных базах. В командовании ВС США отметили, что Пентагон «изучает возможные последствия использования этой карты».

Портал iz.ru писал о том, что Twitter работает над новой функцией, которая позволит его пользователям обмениваться видео так, как это делается в приложении Snapchat. Компания уже подготовила демоверсию, однако пока до конца не определилась с ее дизайном.

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