Прямой эфир

Twitter планирует запустить новую функцию для обмена видео

0
Фото: Global Look Press/Jaap Arriens/ZUMAPRESS
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сервис микроблогов Twitter работает над новой функцией, которая позволит его пользователям обмениваться видео так, как это делается в приложении Snapchat. Об этом передает Bloomberg со ссылкой на источники в компании.

По данным агентства, Twitter уже подготовил демоверсию новой функции, однако компания пока до конца не определилась с ее дизайном. Дата ее выпуска пока неизвестна. Администрация соцсети пока не комментирует данную информацию.

Snapchat — это мессенджер, который позволяет делать фотографии и видеозаписи, дополняя их рисунками и анимированной графикой, а затем обмениваться ими с другими людьми.

Портал iz.ru писал о том, что Twitter платит своим сотрудникам за просмотр частных переписок пользователей. В компании есть специальные коды доступа к ним, и 300–400 сотрудников соцсети получают деньги за их просмотр.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Роскомнадзор заявил, что Snapchat знал о включении сервиса в реестр
Пользователи сообщили о сбое в Facebook и Instagram
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017