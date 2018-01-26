Twitter планирует запустить новую функцию для обмена видео

Сервис микроблогов Twitter работает над новой функцией, которая позволит его пользователям обмениваться видео так, как это делается в приложении Snapchat. Об этом передает Bloomberg со ссылкой на источники в компании.

По данным агентства, Twitter уже подготовил демоверсию новой функции, однако компания пока до конца не определилась с ее дизайном. Дата ее выпуска пока неизвестна. Администрация соцсети пока не комментирует данную информацию.

Snapchat — это мессенджер, который позволяет делать фотографии и видеозаписи, дополняя их рисунками и анимированной графикой, а затем обмениваться ими с другими людьми.

Портал iz.ru писал о том, что Twitter платит своим сотрудникам за просмотр частных переписок пользователей. В компании есть специальные коды доступа к ним, и 300–400 сотрудников соцсети получают деньги за их просмотр.