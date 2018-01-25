Пользователи сообщили о сбое в Facebook и Instagram

Пользователи соцсетей 25 января сообщают о сбоях в работе Faceboоk и Instagram.

На сайте Down Detector, который отслеживает сбои в работе сайтов и приложений, пользователи Facebook сообщают, что они не могут зайти в социальную сеть, оставить комментарии или поставить лайки.

Сбои наблюдаются в США и странах Южной Америки, а также в некоторых европейских и азиатских странах.

О сбоях в работе Instagram сообщают пользователи из России. Они пишут, что не могут добавить в соцсеть истории, оставить лайки и обновить страницу.

Напомним, сбой в Facebook произошел 6 декабря. Тогда о нарушения в работе мессенджера сообщали пользователи из России, Украины, Армении, Сербии, Швеции, Италии, Германии и ряда других стран.