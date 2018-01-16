Twitter платит сотрудникам за чтение личных сообщений пользователей

Компания Twitter платит своим сотрудникам за просмотр частной переписки пользователей. Об этом сообщила организация Project Veritas.

В компании есть специальные коды доступа к личным сообщениям пользователей, и 300–400 сотрудников Twitter получают финансовое вознаграждение за их просмотр. Удаление переписки не защитит приватные разговоры, поскольку она уже хранится на серверах, рассказала на скрытую камеру специалист по сетевой безопасности компании Клей Хейнс, сообщает телеканал «Звезда». Целью слежки специалисты называют создание профиля пользователя для будущих рекламодателей.

Ранее Project Veritas рассказала о применении Twitter теневого бана — метода цензуры, делающего аккаунт с неугодным для Twitter контентом, невидимым для всех, кроме автора.

Ранее портал iz.ru сообщал, что Илон Маск случайно опубликовал в Twitter свой номер телефона.