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Кремль прокомментировал возможные метки военных РФ в фитнес-приложении

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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В Кремле ничего не знают про появление в базе данных фитнес-сервиса Strava маршрутов якобы российских военных по территории Ново-Огарево, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы не знаем про наших военных, читали только про американских. То, что использование облачных технологий в различных приложениях делает действия любого человека максимально прозрачными — это очевидно, и, конечно, это принимается во внимание», — сказал официальный представитель Кремля.

Таким образом он прокомментировал информацию о том, что на карте фитнес-приложения видны несколько маршрутов якобы по президентской резиденции Ново-Огарево.

Как сообщал портал iz.ru, пользователи интерактивной карты Strava обнаружили секретные военные базы нескольких стран, в том числе США. Объекты выдали смартфоны и специальные фитнес-трекеры.

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