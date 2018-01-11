Дроны сбиваются в стаи
Российские военные в Сирии предотвратили атаку своих баз, которую боевики планировали провести с помощью кустарно изготовленных беспилотников. Импровизация, в этот раз успешно сорванная силами ПВО и РЭБ, продемонстрировала всю опасность стайного нападения малых дронов. О том, как сирийская война превратила гражданские беспилотники в камикадзе и какие проблемы в этом видят российские военные, — в материале iz.ru.
Что прилетело
Атака велась в ночь на 6 января. По сведениям источника «Коммерсанта», организована она была боевиками «Ахрар аш-Шам» — разношерстного движения салафитов, ставящих целью свержение центрального правительства в Дамаске и создание нового государства, построенного на принципах ислама.
В налете участвовали 13 кустарно собранных беспилотников: 10 в районе Хмеймима и еще три — под Тартусом. Управление шестью дронами было перехвачено российскими средствами РЭБ, причем три из них удалось посадить (еще три взорвались при посадке). Остальные семь, по заявлению Минобороны, сбили комплексы «Панцирь-С». Позднее Минобороны уточнило, что аппараты были запущены из района Муаззара в юго-западной части зоны деэскалации в провинции Идлиб.
Фотографии одного из аппаратов и его боеприпасов, показанные российскими военными, производят впечатление продукции авиамодельного кружка среднего уровня компетентности. Аппараты запускались с дальности около 50 км и использовали GPS-аппаратуру навигации. Боевой нагрузкой служили самодельные боеприпасы.
Аналогичные аппараты в 2016–2017 годах широко применялись боевиками в Западном Ираке против сил международной коалиции и создали им массу проблем. Если сам принцип будет взят на вооружение не только террористическими группами, ограниченными в инженерных возможностях, но и военными крупных стран, то результат может существенно повлиять на облик современной войны.
Что делать
Проблема борьбы с малоразмерными беспилотниками изучается специалистами войсковой ПВО уже довольно давно. К угрозе со стороны «массированного воздушного микронападения» относятся со всей серьезностью, при этом отмечая недостатки имеющихся в войсках средств ПВО. Кроме того, надо понимать, что тот «размерчик», который продемонстрировали боевики в ночь на 6 января под Хмеймимом, это еще довольно-таки солидный габарит для такого БПЛА.
Снаряды для беспилотного летательного аппарата, участвовавшего в атаке на российские военные объекты в Сирии
Быть готовым, особенно в перспективе, необходимо к налету куда меньших аппаратов. Российские военные делят небольшие дроны на мини-БПЛА (до 50 кг), микро-БПЛА (до 10 кг) и нано-БПЛА (не более килограмма).
Размеры, низкая эффективная площадь рассеяния и малая скорость затрудняют применение современных комплексов ПВО против таких дронов. Определенные шансы возникают только против относительно крупных аппаратов, а также при использовании не вполне профильных радиолокационных средств — например, РЛС артиллерийской разведки, предназначенных для определения трасс снарядов ствольной и реактивной артиллерии.
Также обнаружение БПЛА возможно средствами радиотехнической разведки — проще говоря, аппарат теоретически выдает себя за счет связи с землей и при работе бортовых радиолокационных средств (если они есть). Однако отмечается, что уровень сигнала небольших аппаратов, а также защита современных боевых БПЛА таковы, что задача обнаружения дрона только по его собственной «радиодемаскировке» чрезмерно сложна.
Специалисты прямо пишут, что главным методом борьбы с малыми беспилотниками остается своевременное вскрытие позиций, с которых стартует БПЛА и откуда ведется управление полетом, и упреждающее поражение их обычными огневыми средствами.
Для борьбы с малыми беспилотниками в полете требуются новые методы. Очевидным ходом становится совершенствование способов маскировки и рассредоточения войск. Особую роль приобретают средства РЭБ, которые воздействуют на дроны сразу по нескольким направлениям: подавляют или перехватывают каналы связи с наземными пунктами управления, ставят помехи бортовым средствам спутниковой навигации. В отношении малых, а тем более полукустарных образцов средства РЭБ особенно эффективны из-за отсутствия на этих БПЛА аппаратуры противодействия.
Военнослужащие подразделения управления беспилотным летательным аппаратом во время учений
Но, как уже отмечено выше, непосредственное поражение мелких дронов современными средствами ПВО крайне сложно, даже если учесть доработки информационных средств (широкополосная радиолокация, новые оптико-электронные системы, сети акустических датчиков и т.п.). Признается практически невозможным использование ракет комплексов ПВО малой дальности, а их стрелково-пушечного вооружения — только после усовершенствования (в частности, введения в боекомплект малокалиберных снарядов бесконтактного программируемого подрыва с поражающими элементами).
Поэтому перспективным направлением российские военные считают создание вооружения «на новых физических принципах». Это комплексы высокочастотного электромагнитного подавления, способные нарушать работы бортовой радиоэлектроники БПЛА (и, в частности, уничтожать ее физически). В последние несколько лет в профильной прессе прошли аккуратно сформулированные публикации о российских опытно-конструкторских работах в этом направлении.
Как дела у соседей
С малыми БПЛА на Ближнем Востоке уже сталкивались не только российские военные, но и военнослужащие международной коалиции. В частности, особое внимание на Западе сейчас уделяют борьбе с так называемыми дронами-камикадзе: малоразмерными аппаратами со взрывчаткой на борту, атакующими живую силу или незащищенную технику. Это может быть, например, обычный коммерческий квадрокоптер с зарядом взрывчатки, аккуратно посаженный на крышу бронеавтомобиля.
В октябре 2016 года группа инструкторов французского спецназа, работавших с курдскими ополченцами под иракским городом Эрбиль, была атакована таким беспилотником. В результате двое курдов погибли, а двое французских спецназовцев получили тяжелые ранения.
Во время штурма Мосула, по словам командующего силами обороны Австралии Марка Бинскина, боевиками ИГ также активно применялись малые беспилотники с зарядами взрывчатки или подвешенными гранатами. Западные военные особо подчеркивают, что такие дешевые дроны очень эффективны в городских боях.
Идеи создания подобных дронов выдвигались еще в середине 2000-х годов — причем не как оружия террористов, а как вполне обоснованного комплекса вооружения для современной высокотехнологичной армии. В частности, по теме создания «барражирующих бомб» шли исследования в Израиле, США, Великобритании и даже в Польше.
Так, в январе 2017-го армия США запустила проект по созданию серьезной версии такого вооружения — кассетной боеголовки с дронами для ракет. БПЛА оснащаются кумулятивными зарядами с металлической облицовкой, которые при подрыве формируют так называемое ударное ядро.
После раскрытия кассеты дроны действуют как обычные самоприцеливающиеся боевые элементы, однако в отличие от них способны маневрировать. Предполагается использовать такие рои дронов для атак на автобронетехнику, позиции артиллерии, полевые склады боеприпасов и горючего. Кроме того, предполагается использовать их и как разведчиков в отдаленных районах.