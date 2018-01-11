Дроны сбиваются в стаи

Российские военные в Сирии предотвратили атаку своих баз, которую боевики планировали провести с помощью кустарно изготовленных беспилотников. Импровизация, в этот раз успешно сорванная силами ПВО и РЭБ, продемонстрировала всю опасность стайного нападения малых дронов. О том, как сирийская война превратила гражданские беспилотники в камикадзе и какие проблемы в этом видят российские военные, — в материале iz.ru.

Что прилетело

Атака велась в ночь на 6 января. По сведениям источника «Коммерсанта», организована она была боевиками «Ахрар аш-Шам» — разношерстного движения салафитов, ставящих целью свержение центрального правительства в Дамаске и создание нового государства, построенного на принципах ислама.

В налете участвовали 13 кустарно собранных беспилотников: 10 в районе Хмеймима и еще три — под Тартусом. Управление шестью дронами было перехвачено российскими средствами РЭБ, причем три из них удалось посадить (еще три взорвались при посадке). Остальные семь, по заявлению Минобороны, сбили комплексы «Панцирь-С». Позднее Минобороны уточнило, что аппараты были запущены из района Муаззара в юго-западной части зоны деэскалации в провинции Идлиб.

беспилотник Фото: Министерство обороны РФ

Фотографии одного из аппаратов и его боеприпасов, показанные российскими военными, производят впечатление продукции авиамодельного кружка среднего уровня компетентности. Аппараты запускались с дальности около 50 км и использовали GPS-аппаратуру навигации. Боевой нагрузкой служили самодельные боеприпасы.

Аналогичные аппараты в 2016–2017 годах широко применялись боевиками в Западном Ираке против сил международной коалиции и создали им массу проблем. Если сам принцип будет взят на вооружение не только террористическими группами, ограниченными в инженерных возможностях, но и военными крупных стран, то результат может существенно повлиять на облик современной войны.

Что делать

Проблема борьбы с малоразмерными беспилотниками изучается специалистами войсковой ПВО уже довольно давно. К угрозе со стороны «массированного воздушного микронападения» относятся со всей серьезностью, при этом отмечая недостатки имеющихся в войсках средств ПВО. Кроме того, надо понимать, что тот «размерчик», который продемонстрировали боевики в ночь на 6 января под Хмеймимом, это еще довольно-таки солидный габарит для такого БПЛА.

снаряды Снаряды для беспилотного летательного аппарата, участвовавшего в атаке на российские военные объекты в Сирии Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

Быть готовым, особенно в перспективе, необходимо к налету куда меньших аппаратов. Российские военные делят небольшие дроны на мини-БПЛА (до 50 кг), микро-БПЛА (до 10 кг) и нано-БПЛА (не более килограмма).

Размеры, низкая эффективная площадь рассеяния и малая скорость затрудняют применение современных комплексов ПВО против таких дронов. Определенные шансы возникают только против относительно крупных аппаратов, а также при использовании не вполне профильных радиолокационных средств — например, РЛС артиллерийской разведки, предназначенных для определения трасс снарядов ствольной и реактивной артиллерии.

Также обнаружение БПЛА возможно средствами радиотехнической разведки — проще говоря, аппарат теоретически выдает себя за счет связи с землей и при работе бортовых радиолокационных средств (если они есть). Однако отмечается, что уровень сигнала небольших аппаратов, а также защита современных боевых БПЛА таковы, что задача обнаружения дрона только по его собственной «радиодемаскировке» чрезмерно сложна.

Специалисты прямо пишут, что главным методом борьбы с малыми беспилотниками остается своевременное вскрытие позиций, с которых стартует БПЛА и откуда ведется управление полетом, и упреждающее поражение их обычными огневыми средствами.

Для борьбы с малыми беспилотниками в полете требуются новые методы. Очевидным ходом становится совершенствование способов маскировки и рассредоточения войск. Особую роль приобретают средства РЭБ, которые воздействуют на дроны сразу по нескольким направлениям: подавляют или перехватывают каналы связи с наземными пунктами управления, ставят помехи бортовым средствам спутниковой навигации. В отношении малых, а тем более полукустарных образцов средства РЭБ особенно эффективны из-за отсутствия на этих БПЛА аппаратуры противодействия.

беспилотники Военнослужащие подразделения управления беспилотным летательным аппаратом во время учений Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Но, как уже отмечено выше, непосредственное поражение мелких дронов современными средствами ПВО крайне сложно, даже если учесть доработки информационных средств (широкополосная радиолокация, новые оптико-электронные системы, сети акустических датчиков и т.п.). Признается практически невозможным использование ракет комплексов ПВО малой дальности, а их стрелково-пушечного вооружения — только после усовершенствования (в частности, введения в боекомплект малокалиберных снарядов бесконтактного программируемого подрыва с поражающими элементами).

Поэтому перспективным направлением российские военные считают создание вооружения «на новых физических принципах». Это комплексы высокочастотного электромагнитного подавления, способные нарушать работы бортовой радиоэлектроники БПЛА (и, в частности, уничтожать ее физически). В последние несколько лет в профильной прессе прошли аккуратно сформулированные публикации о российских опытно-конструкторских работах в этом направлении.

Как дела у соседей

С малыми БПЛА на Ближнем Востоке уже сталкивались не только российские военные, но и военнослужащие международной коалиции. В частности, особое внимание на Западе сейчас уделяют борьбе с так называемыми дронами-камикадзе: малоразмерными аппаратами со взрывчаткой на борту, атакующими живую силу или незащищенную технику. Это может быть, например, обычный коммерческий квадрокоптер с зарядом взрывчатки, аккуратно посаженный на крышу бронеавтомобиля.

дрон Фото: Global Look Press/Yang Zhen

В октябре 2016 года группа инструкторов французского спецназа, работавших с курдскими ополченцами под иракским городом Эрбиль, была атакована таким беспилотником. В результате двое курдов погибли, а двое французских спецназовцев получили тяжелые ранения.

Во время штурма Мосула, по словам командующего силами обороны Австралии Марка Бинскина, боевиками ИГ также активно применялись малые беспилотники с зарядами взрывчатки или подвешенными гранатами. Западные военные особо подчеркивают, что такие дешевые дроны очень эффективны в городских боях.

Идеи создания подобных дронов выдвигались еще в середине 2000-х годов — причем не как оружия террористов, а как вполне обоснованного комплекса вооружения для современной высокотехнологичной армии. В частности, по теме создания «барражирующих бомб» шли исследования в Израиле, США, Великобритании и даже в Польше.

Так, в январе 2017-го армия США запустила проект по созданию серьезной версии такого вооружения — кассетной боеголовки с дронами для ракет. БПЛА оснащаются кумулятивными зарядами с металлической облицовкой, которые при подрыве формируют так называемое ударное ядро.

После раскрытия кассеты дроны действуют как обычные самоприцеливающиеся боевые элементы, однако в отличие от них способны маневрировать. Предполагается использовать такие рои дронов для атак на автобронетехнику, позиции артиллерии, полевые склады боеприпасов и горючего. Кроме того, предполагается использовать их и как разведчиков в отдаленных районах.