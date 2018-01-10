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Минобороны назвало место запуска атаковавших базу Хмеймим дронов

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Фото: Министерство Обороны РФ
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Беспилотники, атаковавшие авиабазу Хмеймим и объект ВМФ в Тартусе в ночь на 6 января, были запущены из зоны деэскалации «Идлиб». Об этом говорится в комментарии Минобороны РФ, опубликованном в официальном печатном органе ведомства — газете «Красная звезда».

«Запуск дронов осуществлялся из района населенного пункта Муаззара, расположенного в юго-западной части зоны деэскалации «Идлиб», контролируемого вооруженными формированиями так называемой умеренной оппозиции», — приводит сообщение ТАСС.

В связи с этим Минобороны направило письма начальнику генштаба ВС Турции генералу Акару Хулуси и главе Национальной разведывательной организации страны Хакану Фидану, в которых указывается на необходимость выполнения Анкарой взятых на себя обязательств по обеспечению соблюдения режима перемирия. Кроме того, в ведомстве призвали выставить наблюдательные посты в «Идлибе», чтобы пресечь подобные атаки.

Ранее портал iz.ru сообщал, что по данным Минобороны Сирии, налет на базу Хмеймим совершили боевики «Джебхат ан-Нусры» (организация запрещена в РФ). По данным ведомства, эта группировка является ведущей в Идлибе и получает помощь от США.

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