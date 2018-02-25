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Сухой паек американских солдат дополнят непортящейся пиццей

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Фото: Natick Soldier Research
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Сухой паек военных армии США в ближайшее время дополнят пиццей. Об этом сообщил портал Military со ссылкой на представителя научного центра американской армии Дэвида Ацетте.

По его словам, пицца будет оставаться пригодной для употребления в течении трех лет. Специалисты центра потратили не один года на создание продукта, который сможет сохранять свои свойства в течение долгого времени и в условиях высоких температур. Кроме того, производство пиццы обходится без большого количества консервантов.

«Я думаю, она гораздо лучше, чем замороженная пицца», — отметил представитель центра.

Пока в паек собираются включить только один вид — пеперони, но в будущем специалисты планируют расширить ассортимент. Как отмечают представители американской армии, пицца будет напоминать солдатам о доме и скрашивать их службу.

В декабре ЮНЕСКО внесло в список нематериального мирового культурного наследия технику приготовления неаполитанской пиццы.

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