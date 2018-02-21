Британец приготовил блюда из «Властелина колец» и съел их одновременно с героями

Британский фанат легендарной трилогии «Властелин колец» устроил необычный киномарафон. 11 часов просмотра и кулинарных удовольствий. Пришлось потрудиться — приготовить 14 блюд, и все связаны с фильмом. Это эльфийский хлеб, сыр, напиток орков, пирог и бекон. Почти каждый перерыв на обед совпадал с трапезой героев. Марафон молодой человек посвятил своим родителям. Именно они привили сыну любовь к вселенной Питера Джексона.