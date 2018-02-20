Слабые стороны американской армии назвали в Пентагоне

Представитель Пентагона генерал-майор Пол Чемберлен прокомментировал проект оборонного бюджета США на 2019 год, отметив, что американская армия должна быть готова к ведению многодоменных боевых действий.

Чемберлен — директор Вооруженных сил США по бюджету, отмечает «РИА Новости» со ссылкой на National Interest.

Генерал отметил, что Россия, Китай, КНДР и ИРАН представляют угрозу интересам США. «Такие ревизионистские державы, как Россия и Китай, режимы-изгои КНДР и Иран наряду с террористическими организациями представляют серьезную угрозу американским интересам», — заявил он. Модернизация вооруженных сил этих держав нивелирует преимущества армии США, продолжил генерал.

«Армия должна быть готова при необходимости одержать победу в многодоменной войне, которая требует согласованности в ведении огня, радиоэлектронной борьбе, атаках в киберпространстве и космосе», — продолжил Чемберлен и заявил, что новый бюджет позволит армии США «обладать большей убойной мощью, быть гибкой и готовой отразить текущие и предстоящие угрозы».

Ранее сообщалось, что Пентагон счел угрозой связи России с тремя странами Латинской Америки.

Также стало известно о планах Пентагона в разы увеличить запасы в артиллерийских арсеналах стран Европы в рамках сдерживания России.